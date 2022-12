Sulík: Schválený štátny rozpočet nie je úplne podľa predstáv SaS

Bratislava 22. decembra (TASR) – Štátny rozpočet na rok 2023, ktorý vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR, má nedostatky, no strana SaS urobila na jeho zmenu všetko, čo sa v aktuálnej situácii dalo dosiahnuť. Po hlasovaní to povedal predseda strany Richard Sulík.



"Schválený štátny rozpočet nie je úplne podľa našich predstáv, ale urobili sme, čo bolo v našich silách," povedal Sulík. Pripomenul, že na požiadavku liberálov boli do rozpočtu zavedené výdavkové limity a časť prostriedkov zo všeobecnej pokladničnej správy bola rozpísaná do kapitol rezortov zdravotníctva a spravodlivosti .



Sulík uznal, že rozpočet ráta s výrazne vyššími výdavkami ako s príjmami. "Deficit je obrovský. Chcem veriť, že budúci rok sa situácia upokojí, najmä čo sa týka inflácie, a že už takýto veľký deficit nikdy viac mať nebudeme," dodal Sulík.