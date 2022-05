Sulík: SIEA aktuálne podporí iba tepelné čerpadlá, ostatné OZE neskôr

Bratislava 4. mája (TASR) – Slovenská inovačná a energetická agentúra podporí v najnovšom kole projektu Zelená domácnostiam iba tepelné čerpadlá a výška podpory sa bude ešte upravovať. Solárne kolektory, fotovoltické panely či kotle na biomasu prídu na rad neskôr. Po rokovaní vlády to v stredu povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Voči zmenám podmienok sa ohradili napríklad zástupcovia Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).



SIEA v pondelok (2.5.) odložila avizovaný začiatok podávania žiadostí o podporu inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie na pokyn Sulíka. Dôvodom bol enormný záujem a limitované finančné zdroje. Rezort hospodárstva sa preto rozhodol vložiť celých viac ako 15 miliónov eur do podpory tepelných čerpadiel.



"Problém je v tom, že keď máte 15 miliónov eur, rozdelíte to na štyri rôzne oblasti a zavesíte to na web, tak do 15 minút je celá suma vyčerpaná,“ povedal Sulík. Tento postup umožní podľa ministra zapojiť sa do systému podpory viacerým majiteľom súkromných domov a trvanie výzvy do vyčerpania celej sumy odhadol na jeden až dva dni.



Zmena sa však nepáči zástupcom sektora obnoviteľných zdrojov energie. Nastala podľa nich bez predchádzajúcej analýzy a úplne mení charakter programu, ktorý mal technologicky neutrálne podporovať všetky druhy OZE. "Považujem za veľmi nešťastné, že minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý sám seba považuje za liberála, berie ľuďom možnosť voľby," uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba. Výhradnou podporou tepelných čerpadiel podľa Karabu hrozí, že mnohé domácnosti investujú do riešenia, ktoré pre ich potreby nie je optimálne.