Sulík: Situácia so zásobovaním plynom a ropou je stabilná

Bratislava 11. mája (TASR) - Situácia so zásobovaním plynom a ropou je stabilná, nie sú žiadne informácie ani indície o tom, že by malo prísť k obmedzeniu dodávok a problémom. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister hospodárstva SR a podpredseda vlády Richard Sulík (SaS).



Obavy o dodávky ruského zemného plynu sa zvýšili potom, čo Ukrajina zastavila tok cez stanicu Sochranovka. Šéf rezortu hospodárstva priblížil, že hoci dodávky ruského plynu z Ukrajiny cez Veľké Kapušany oproti minulému týždňu mierne klesli z približne 90.000 kubických metrov (m3) na aktuálnych 67.000 m3, ide o množstvo, ktoré niekoľkonásobne prekračuje potreby Slovenska. Aktuálne sa zároveň výrazne zvýšili množstvá plynu, ktoré sú vtláčané do zásobníkov, a to z minulotýždňových štyri až opäť miliónov m3 na súčasných viac ako 20 miliónov m3 denne.



Podobná je podľa Sulíka aj situácia v dodávkach ropy, kde každú hodinu priteká okolo 1000 m3. "Naďalej platí, že strategické zásoby ropy štátu sú na 95 dní," pripomenul Sulík s tým, že ďalšie zásoby má rafinéria Slovnaft a prepravca ropy Transpetrol. "Aj tu platí, že situácia je stabilná a nemáme žiaden dôvod si myslieť, že by malo dôjsť k obmedzeniu dodávok," dodal minister.