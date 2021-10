Sulík: Slovenský pavilón v Dubaji bude otvorený v pondelok

Bratislava 3. októbra (TASR) - Slovenský pavilón na svetovej výstave EXPO Dubaj bude plne funkčný a využívaný od pondelka (4. 10.). V nedeľnej diskusnej relácii V politike to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Oneskorené otvorenie expozície zapríčinili dodávatelia prác a rezort hospodárstva urobil podľa ministra maximum na to, aby k meškaniu nedošlo. Nezaradený poslanec a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini označil oneskorené otvorenie pavilónu za medzinárodnú hanbu.



„Bude tam trojdňové meškanie a ja to nepovažujem za žiadnu tragédiu,“ povedal Sulík. Minister nespresnil, či a ako si bude Slovensko nárokovať prípadnú náhradu škody za neskoré odovzdanie pavilónu.



Podľa Pellegriniho je neskoré otvorenie slovenskej expozície kolosálna zahraničná hanba. Predseda Hlasu-SD najskôr tvrdil, že slovenský pavilón je jediný, ktorý nie na čas otvorený. Sulík túto informáciu odmietol a tvrdil, že k 1. októbru nebolo otvorených 20 až 30 národných pavilónov. Pellegrini neskôr svoje tvrdenie korigoval s tým, že sa zmýlil.



Svetová výstava EXPO Dubaj 2020 bola pôvodne naplánovaná od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021. Pre pandémiu ochorenia COVID-19 ju organizátori odložili o rok. EXPO Dubaj 2020 sa začal v novom termíne od 1. októbra a potrvá do 31. marca 2022. Slovensko na výstave predstaví inovatívne technológie v oblasti mobility a vodík ako pohon budúcnosti. Návštevníci si budú môcť pozrieť auto na vodíkový pohon, vesmírny rover, letecký VRM simulátor, niektoré z lietadiel vyrábaných na Slovensku alebo model unikátneho projektu čistenia oceánov Ôsmy kontinent.