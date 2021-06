Sulík: Sme rodina stiahne návrh zákona o podpore nájomného bývania

Bratislava 1. júna (TASR) - Hnutie Sme rodina zoberie späť svoj návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania. Uviedol to na utorkovom brífingu minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s tým, že to odznelo na pondelkovej (31. 5.) koaličnej rade.



"Štefan Holý (Sme rodina) návrh podal do Národnej rady (NR) SR bez toho, aby bol prerokovaný na koaličnej rade. Preto sme v pondelok trvali na tom, aby návrh bol stiahnutý. Veľmi oceňujem, že predstavitelia Sme rodina Milan Krajniak a Štefan Holý nakoniec dospeli k postoju, že dodržovanie pravidiel je dôležitejšie, ako dostať návrh tohto zákona cez parlament. Tento návrh bude stiahnutý podľa dohody z pondelka," spresnil Sulík.



Návrh zákona o nájomných bytoch bude zároveň podľa neho predložený koaličným partnerom, aby sa každý z z nich mohol k nemu vyjadriť. Vznikne zároveň pracovná skupina. "Potom bude návrh zákona opäť predložený do parlamentu," povedal Sulík. Sme rodina má podľa neho nárok na predloženie návrhu zákona do NR SR, pretože "nájomné byty sú v programovom vyhlásení vlády".



Sulík na základe toho, čo podľa svojich slov zachytil, tvrdí, "že návrh zákona ide správnou cestou". Cieľom návrhu je totiž podľa neho podporiť súkromné firmy, aby súťažili o výstavbu nájomného bývania.