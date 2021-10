Sulík: SR a Srbsko by mohli spolupracovať na vodíkových projektoch

Bratislava 8. októbra (TASR) - O ďalšom rozvoji slovensko-srbských vzťahov v oblasti ekonomiky a energetiky rokoval v piatok v srbskom Belehrade minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s premiérkou Anou Brnabičovou, podpredsedníčkou vlády a ministerkou baníctva a energetiky Zoranou Mihajlovičovou, ako aj štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva Srbskej republiky Draganom Stevanovičom. Priestor na spoluprácu vidí Sulík napríklad pri využívaní vodíka, informoval o tom rezort hospodárstva.



Sulík podporuje ďalší rozvoj bilaterálnej spolupráce s touto balkánskou krajinou a verí, že v budúcnosti sa realizujú ďalšie podnikateľské a investičné zámery slovenských firiem v Srbsku. „Čo ho obzvlášť teší, sú podnikateľské zámery súvisiace s využívaním vodíka a vodíkových technológií. Spolupráca v tejto oblasti by sa mohla realizovať aj medzi odborníkmi Slovenskej technickej univerzity a Technickej univerzity v Belehrade,“ uviedlo ministerstvo.



Vicepremiér si na rokovaniach v Srbsku s kolegami vymenil aj skúsenosti z viac ako ročnej pandemickej krízy. Srbská ekonomika je nielen najväčšou a najrýchlejšie rastúcou zo šiestich krajín západného Balkánu, ale v čase pandémie ochorenia COVID-19 potvrdila svoju pozíciu na čele ekonomicky stabilných štátov Európy. V minulom roku zaznamenali pokles hrubého domáceho produktu (HDP) iba o 1,1 %. Sulík zdôraznil, že pandémia zrýchlila tempo reforiem napríklad v oblasti zelenej a digitálnej transformácie. „Covid kompletne zmenil podmienky podnikania a do popredia sa dostali témy ako umelá inteligencia, potreba aplikovaného výskumu, intenzívnejšie prepojenie výskumných inštitúcií s akademickou obcou a podnikateľskou sférou, ale aj cezhraničná spolupráca,“ dodal.



Obrat bilaterálnej obchodnej výmeny medzi SR a Srbskom dosiahol svoje maximálne hodnoty v roku 2019 v objeme takmer 795 miliónov eur. V roku 2020 sa obrat vzájomnej obchodnej výmeny medziročne znížil o 14,78 %. Slovenský vývoz do Srbska bol v roku 2020 v objeme 342 miliónov eur. Dovoz zo Srbska dosiahol v roku 2020 objem 335,4 milióna eur. V prípade rastu srbského dovozu ide najmä o dodávky srbských subdodávateľských spoločností pre slovenský automobilový priemysel.