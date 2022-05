Sulík: SR sa chce stať silným hráčom v oblasti vodíkových technológií

Bratislava 17. mája (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR bude podporovať každý zmysluplný projekt v oblasti vodíkových technológií, no technológie na jeho výrobu, uskladňovanie či využívanie sú zatiaľ iba v začiatkoch. Slovensko sa ale chce stať v tejto oblasti silným hráčom, uviedol v utorok počas konferencie "Vodíkové technológie v doprave - Pripravení na budúcnosť", organizovanej Úradom priemyselného vlastníctva SR, minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



"Vo svete je 10.000 patentov na vodíkové technológie, z toho na Slovensku tri. Čiže máme, čo robiť," povedal Sulík. Oblasť využívania vodíka je podľa ministra nerozlučne spätá s ochranou duševného vlastníctva, keďže ide o nové technológie. Rezort bude podporovať rovnomerne všetky štyri oblasti vodíkových technológií, od výroby cez uskladnenie, transport až po spotrebu vodíka.



V súčasnosti Ministerstvo hospodárstva SR spolu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) plánuje výstavbu ďalších dvoch čerpacích staníc na vodík, ktoré by mali po Bratislave a Trnave pribudnúť v Trenčíne a Košiciach. Zároveň chce rezort obstarať tri autobusy na vodík, ktoré by propagovali tento smer v autodoprave.



Slovensko už má prijatú Národnú vodíkovú stratégiu a rezort hospodárstva by mal v krátkom čase predstaviť aj kompletný akčný plán k tejto stratégii. V ňom sú podľa ministra popísané všetky projekty, ktoré by mal štát podporiť. Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec dodal, že úrad eviduje vyšší záujem o ochranu duševného vlastníctva pri vodíkových technológiách. "Máme tu zopár pionierov, ktorí sa o to zaujímajú. Evidujeme zvýšený dopyt o to, ako patentovať, čo patentovať v týchto technológiách," povedal Medvec.