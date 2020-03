Sulík telefonoval Szijjártóovi,hovorili o cezhraničnej preprave tovaru

Budapešť 27. marca (TASR) - Minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) v piatok popoludní telefonicky rokoval so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom o vzájomnej ekonomickej spolupráci. "Zhodli sme sa na tom, že aj naďalej urobíme všetko pre nerušený rozvoj hospodárskej a obchodnej spolupráce. Preto budeme napomáhať voľnému pohybu tovaru cez naše hranice," uviedol maďarský minister na sociálnej sieti.



Szijjártó zdôraznil, že Slovensko je tretím najdôležitejším obchodným partnerom Maďarska. Vlaňajšia výmena tovaru prekročila desať miliárd eur.



"Rýchly prejazd kamiónov cez hranice je nutný pre fungovanie ekonomiky a na to, aby sme mohli zaručiť priebežné zásobovanie obyvateľstva," konštatoval maďarský minister zahraničných vecí.



Slovenská polícia na sociálnej sieti v piatok uviedla, že Maďarsko spomaľuje až zastavuje vstup a prechod kamiónov na svoje územie. "Maďarský krízový štáb urobil toto rozhodnutie na základe kolapsu počítačového systému na rumunskej strane. Maďarsko preto uzatvorí hranice s Rumunskom. To, ako dlho budú trvať opatrenia voči hraniciam so Slovenskou republikou, nie je známe," konštatovala polícia.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)