Sulík ukázal ceny plynu pre domácnosti od SPP na celé 4-ročné obdobie

Bratislava 27. júna (TASR) – Ceny plynu pre domácnosti od Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) vzrastú postupne počas nasledujúcich štyroch rokov o 76 %, pričom najvýraznejšie sa zvýšia na budúci rok, a to o 34 %. Platí to pre zákazníkov, ktorí podpíšu so štátnym dodávateľom štvorročnú zmluvu. Namiesto súčasných 43 eur za megawatthodinu (MWh) tak v roku 2026 odberatelia zaplatia 76 eur. Na stretnutí s novinármi to v pondelok uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Na budúci rok domácnosti zaplatia za MWh 57 eur. "Potom to ide na 65 eur, v roku 2025 na 62 eur a v roku 2026 na 76 eur za megawatthodinu," spresnil Sulík. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) stanoví na základe aktuálneho vývoja na burzách vyššie regulované ceny, no tie sa zákazníkov so zmluvami od SPP týkať nebudú. Podľa Sulíka podobné ceny ako SPP ponúkne svojim zákazníkom aj druhý najväčší dodávateľ plynu na Slovensku, ktorým je skupina ZSE, VSE a Innogy.



SPP bude vzhľadom na aktuálne ceny zemného plynu na svetových trhoch prvé dva roky prerábať, tretí rok by sa mal podnik vrátiť k zisku a štvrtým rokom by sa mala firme strata z predchádzajúceho obdobia vymazať úplne. Plyn na rok 2026 sa v súčasnosti dá na trhu nakúpiť približne za 35 eur za MWh. Aby SPP prekryl vysokú ceny, ktoré obchodníci požadujú na prvý štvrťrok budúceho roka, vypožičia si do roku 2026 plyn zo zásobníka Dolní Bojanovice, ktorý je určený ako rezerva pre regulovaných zákazníkov. Bezpečnosť dodávok to podľa Sulíka vzhľadom na zásoby plynu v iných zásobníkoch nebude ohrozená. Možnosť požičať si plyn zo zásobníka Bojanovice budú mať aj ostatní dodávatelia plynu na slovenskom trhu.



Minister súčasne plánuje zmeniť legislatívu. Aktuálne je totiž možné zmluvu o odbere plynu predčasne vypovedať. Po novom to už možné nebude a zákazníci, ktorí sa zaviažu k odberu plynu na štyri roky, budú musieť uvedené ceny platiť až do konca zmluvného obdobia aj keby sa ceny na trhu výrazne znížili. Domácnosti, ktoré sa na štyri roky viazať nechcú, majú možnosť podpísať ročnú zmluvu. V tom prípade im ceny plynu vzrastie o 42 % plus o infláciu. Tá by mala byť podľa Sulíka v tomto roku na úrovni 12 %.