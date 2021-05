Sulík: Úlohou štátu je vytvárať stabilné prostredie pre podnikanie

Bratislava 25. mája (TASR) - Najdôležitejšou úlohou štátu je vytvárať dobré, prajné, stabilné prostredie, ktoré bude podporovať podnikanie. "Všetky škodlivé reči o vyšších daniach a iných záťažiach zbytočne zneisťujú potenciálnych investorov," uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) počas panelovej diskusie Slovenskej kooperačnej burzy 2021.



V prvom paneli burzy diskutoval Sulík aj s výkonným riaditeľom Jaguar Land Rover Russellom Lesliem, či s primátorom mesta Nitra Marekom Hattasom. Témou boli vzťahy medzi regiónom a investorom.



Podľa Sulíka má slovenské podnikateľské prostredie množstvo drobných momentov, ktoré berú slobodu v podnikaní. "Toto je jedna z našich najväčších výziev. Máme spísaných 469 konkrétnych zlepšení, ktoré spravia skok dopredu v rôznych rebríčkoch. Veľké firmy majú na to svojich ľudí, ale menšie firmy si toto nemôžu dovoliť, trpia tým," pokračoval.



Investície do vedy a výskumu sa môžu odpísať v dvojnásobnej výške. To podľa neho vedie k falošnému správaniu. "Dospejeme do situácie, keď nové vedro pre upratovačku je top inovácia vo firme a ide k odpisom. Tento nástroj je v našom systéme krátko. Ja som za to, aby sa inovácie podporovali skôr organickým spôsobom, aby sa im nebránilo. Inovácie sa dajú podporiť tým, že by sme mali menej regulácií," povedal počas utorňajšieho stretnutia Sulík.



Spomínané odpisy môžu podľa neho navádzať firmy k nesprávnemu výskumu a k nesprávnej alokácii kapitálu. Čo sa týka výrobných investícií, ktoré smerujú do výroby, tým je poskytnutá štátna pomoc v najmenej rozvinutých okresoch. "Ak sa niekto rozhodne zriadiť svoje výskumné vývojové centrum na Slovensku, tak to podporíme hocikde," dodal Sulík.



Na Slovensku je približne 350 automobilových dodávateľov, čo podľa Sulíka prezentuje Slovensko ako výhodný priestor pre investície. Stále je však potrebné zlepšovať podnikateľské prostredie a vzdelávať budúce generácie.