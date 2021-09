Sulík: V J. Bohuniciach by mohol vzniknúť veľký fotovoltický park

Bratislava 8. septembra (TASR) – Na pozemkoch pološtátnej firmy Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) pri Jaslovských Bohuniciach by v budúcnosti mohol vzniknúť fotovoltický park napojený na výrobu vodíka z tejto zelenej energie. Po stredajšom rokovaní vlády, ktorá firme schválila rozšírenie predmetu podnikania o oblasť obnoviteľných zdrojov energie a výrobu vodíka, to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



„Od tohto rozšírenia podnikania si sľubujem, že tam niekedy v budúcnosti bude stáť fotovoltický park, ktorý bude vyrábať zelenú elektrinu,“ povedal Sulík. Tá by sa podľa ministra mala na mieste použiť v elektrolyzéroch na výrobu vodíka. JEES mala podľa pôvodných zámerov postaviť nový jadrový zdroj a vlastní pri Jaslovských Bohuniciach približne 100-hektárový pozemok. Projekt výstavby nového jadrového bloku je v súčasnosti pozastavený.



Vyrobený vodík by sa podľa ministra mohol využiť na primiešavanie do zemného plynu v súčasných plynovodných potrubiach alebo využiť na pohon vodíkových vozidiel. „Tých možností je strašne veľa, treba nejako začať, toto je jeden z 10.000 krôčikov, ktoré k tomu potrebujeme spraviť,“ povedal Sulík.