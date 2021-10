Sulík: V otázke daňovej brzdy došlo k určitému zblíženiu postojov

Bratislava 28. októbra (TASR) – V rokovaniach o zakomponovaní daňovej brzdy do zákona o rozpočtovej zodpovednosti došlo k posunu a rokovania sú naďalej veľmi intenzívne. Vo štvrtok to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), podľa ktorého je pre liberálov daňová brzda v novele ústavného zákona naďalej veľmi dôležitá. Novelu tohto zákona by mal parlament prerokovať v utorok (2. 11.).



„Došlo k určitému zblíženiu postojov a dohoda je na dosah. Uvidíme, či bude vôľa urobiť nejaký kompromis,“ povedal Sulík. Minister pripomenul pôsobenie bývalého ministra financií Petra Kažimíra (v tom čase Smer-SD), ktorý bol podľa šéfa SaS vo zvyšovaní daní veľmi kreatívny. „Ja sa pod toto druhýkrát nechcem podpísať,“ dodal Sulík. Daňová brzda podľa neho v zákone musí byť, aby ďalšie vlády nemohli sanovať štátny rozpočet na úkor ľudí tým, že im zvýšia dane.



Štátny tajomník rezortu Ján Oravec potvrdil, že rokovania s ministerstvom financií sú veľmi intenzívne a že sa stanoviská rezortov výrazne priblížili. Konkrétnejší byť Oravec nechcel a informovať bude až po ukončení rokovaní.