Sulík po stretnutí so zamestnávateľmi: Spejeme k dohode

Na archívnej snímke premiér SR Eduard Heger. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 12. novembra (TASR) – Stretnutie medzi vládou a zamestnávateľmi bolo konštruktívne a spejú k dohode. Uviedol to minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) po štvrtkovom (11. 11.) stretnutí so zamestnávateľmi, na ktorom sa zúčastnil aj predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) a zástupcovia ministerstiev.povedal Sulík. Posledné dni podľa neho dochádza k stagnácii novonakazených.To podľa jeho slov znamená, že ak sa nebude ďalej zhoršovať situácia, nemusia byť opatrenia také dramatické.Dôležité je podľa neho to, že pri veľkých podnikoch je ľahšie dohodnúť opatrenia než pri malých firmách či mikrofirmách, ktorých sú státisíce.dodal Sulík.Predstavitelia vlády a zamestnávatelia diskutovali o aktuálnej pandemickej situácii a opatreniach, ktoré prijala vláda na svojom poslednom rokovaní.povedal Heger.Zamestnávatelia podporujú očkovanie, uvedomujú si svoju zodpovednosť a snažia sa motivovať zamestnancov, aby sa dali zaočkovať. Rešpektujú rozhodnutie vlády o testovaní neočkovaných zamestnancov a o plánovanom otvorení prevádzok v čiernych okresoch. O podrobnostiach sú pripravení diskutovať.So zástupcami zamestnávateľov z Klubu 500, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Asociácie priemyselných zväzov sa okrem Sulíka a Hegera stretli minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO), štátny tajomník rezortu práce Boris Ažaltovič, štátny tajomník rezortu zdravotníctva Kamil Száz či štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.