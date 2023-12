Sulík: Za výstavu EXPO Dubaj 2020 som ušetril milión eur

Bratislava 5. decembra (TASR) - Líder opozičnej strany SaS Richard Sulík vyhlásil, že namiesto 8,7 milióna eur stála Slovensko výstava Expo Dubaj v roku 2020 7,7 milióna eur. Uviedol to v utorok na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR s tým, že oproti rozpočtu ušetril jeden milión eur. Zároveň prebral politickú zodpovednosť za zmätok v evidencii.



"Správa Národného kontrolného úradu (NKÚ) SR konštatuje 634.000 eur, ktoré mali byť nehospodárne vynaložené. Keby som mal možnosť vyjadriť sa k tejto správe vopred, tak by som NKÚ SR upozornil na to, že síce sme museli doplácať nájomné 329.000 eur a 25.000 eur za oneskorené preclenie, lebo boli exponáty na Slovensko dovezené o štyri mesiace neskôr, ale nakoniec sme za tú prepravu platili omnoho menej," objasnil Sulík.



Predbežná hodnota zákazky na dovezenie exponátov bola podľa neho za 704.000 eur. Uviedol, že nakoľko ceny preprav vyleteli do astronomických výšok, bolo výhodné, že spätný dovoz tovaru sa realizoval o štyri mesiace neskôr. "Dovoz stál nakoniec 249.000 eur. Podarilo sa ušetriť 450.000 eur. Áno, 329.000 eur bolo skladné, ale stále to bolo pre štát výhodnejšie. Túto informáciu NKÚ nemal, lebo mi nedal možnosť vyjadriť sa k veci," dodal líder opozičnej strany.



Zároveň priznal a prebral politickú zodpovednosť za zmätok v evidencii. V súvislosti s prenájmom ôsmich apartmánov sa obhajoval tým, že dohliadal na primerané ceny, aby tam neboli žiadne predražené nájmy. "To neznamená, že peniaze boli nehospodárne minuté. Výsledkom môjho konania je, že som vždy dbal na to, aby sme veci kúpili čo najhospodárnejšie," doplnil.



Na otázku prečo išlo 500.000 eur z tržieb reštaurácie prevádzkovateľovi z účtu rezortu hospodárstva odpovedal, že registračnú kasu mohlo mať iba Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. "Áno, on nejaké peniaze nevyplatil, ale ani MH SR mu nevyplatilo vyše 130.000 eur, musí tu dôjsť k urovnaniu sporu," uviedol Sulík.



"Keď som sa stal ministrom hospodárstva, tak sme na rezorte nenašli nič, okrem architektonickej štúdie za 115.000 eur. V tom čase malo EXPO Dubaj začínať o šesť mesiacov neskôr. Spojili sme sa s ľuďmi z EXPO a dozvedeli sme sa, že rezort nekomunikoval v poslednej fáze, a že sme o pozemok slovenského pavilónu prišli. Táto štúdia bola úplne zbytočná," priblížil Sulík.



Na mimoriadnej schôdzi upozornil aj na kontroly NKÚ, ktoré sa na rezorte uskutočnili v posledných rokoch. "Prekvapuje ma, že strana Smer-SD dala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, lebo som dokopy našiel päť kontrol na rezorte hospodárstva a ani raz ste s ňou neprišli," uzavrel.