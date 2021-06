Sulík: Zákon o preverovaní zahraničných investícií je v EÚ štandardný

Bratislava 9. júna (TASR) - Zákon o preverovaní zahraničných investícií je v EÚ štandardný. Uviedol to v stredu minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS).



"Je to štandardná zákonná úprava. My sme prijali vo veľmi rýchlom režime novelu zákona o kritickej infraštruktúre. V ňom sa podarilo uzákoniť, že ak by sa v niektorom z menej ako 20 podnikov kritickej infraštruktúry v pôsobnosti ministerstva hospodárstva mali meniť vlastnícke podiely, tak je potrebný súhlas vlády," spresnil.



To bolo podľa neho veľmi dôležité, najmä vo vzťahu k Slovenským elektrárňam. "Medzičasom sa situácia upokojila a tento zákon, ktorý mal svoj význam, nahradíme štandardnou úpravou, ako je to všade inde v EÚ," priblížil Sulík.



Doplnil, že strane Sloboda a Solidarita (SaS) sa pozdávajú niektoré riešenia tzv. exekučnej amnestie, napríklad aby sa zvýšila suma, ktorá sa nebude exekvovať. "Takisto sa nám pozdáva, aby človek, ktorý sa nachádza v registri exekvovaných osôb a urobí nové dlhy, jeho nový veriteľ musel znášať náklady na exekúciu. Exekučná amnestia by sa mala vzťahovať len na tzv. príslušenstvo (dlhu). V žiadnom prípade nie na samotnú istinu," povedal.



Pri exekučnej amnestii je podľa Sulíka ešte množstvo nevyriešených technických otázok. "Riešenie nebude vôbec jednoduché. Vôľa v koalícii s týmto niečo spraviť jednoznačne je, už len preto, že milióny exekúcií zaťažujú súdny systém," dodal predseda SaS.