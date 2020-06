Sulík:Kandidátov na predsedu ÚRSO vyberie komisia na čele s K. Galekom

Bratislava 23. júna (TASR) – Kandidátov na nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bude vyberať komisia na čele so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karolom Galekom. Kandidáti následne absolvujú verejné vypočutie. Médiá o tom informoval podpredseda vlády SR a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v utorok na tlačovom brífingu. Verejné vypočutie kandidátov na spomínaný post sa uskutoční v stredu (24. 6.) o 14.00 h na pôde Komisie pre energetiku Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti.



Podľa Sulíkových slov sa prihlásilo veľa kandidátov. „Zobrali sme si tie podklady, ktoré sme na ministerstve našli, keď bol posledný predseda úradu vyberaný a podľa týchto podkladov som zvolal komisiu, kde je zastúpených šesť ľudí a oni majú vybrať kandidátov a potom – to robíme navyše – má byť verejné vypočutie. No a potom už budeme vedieť, ako sa to vyvíja,“ spresnil Sulík.



Verejné vypočutie pripravil výbor pre hospodárske záležitosti a výberové konanie na nového predsedu vyhlásilo MH SR. Ako uviedla Dáša Macaríková z mediálneho tímu hnutia OĽaNO, na vypočutie sú pozvaní zástupcovia odbornej, ale i laickej verejnosti.



„Najväčšou úlohou nového predsedu ÚRSO bude poupratovať zdeformovaný trh s energiami, pokrivený dlhoročným šéfom ÚRSO a zároveň bývalým smeráckym ministrom Ľubomírom Jahnátkom,“ myslí si predseda výboru pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO). Ten ďalej kritizuje aj to, že Jahnátek na úrade zamestnal veľkú časť svojej rodiny a s jeho osobou sa spájajú vážne podozrenia z korupcie.



„Práve preto je výber nového šéfa ÚRSO kľúčový na zmenu v energetike. Je dôležité, aby bol vybraný transparentne, aby sa ním stal špičkový odborník, ktorý do tohto odvetvia prinesie prehľadnosť, férovosť a efektívnosť. Stav, keď firmy na Slovensku platia vyššie ceny elektriny až o desiatky percent oproti ich konkurentom v západnej Európe, musíme veľmi rýchlo zmeniť,“ uzavrel Kremský.