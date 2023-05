Sulík:Nie sme proti elektromobilom, no SR by mohla byť závislá od Číny

Bratislava 18. mája (TASR) – Elektromobily majú viacero nevýhod. Ak by sa prestali vyrábať autá na spaľovacie motory, SR by mohla byť závislá od Číny. Na tlačovej konferencii to po hlasovaní v Národnej rade (NR) SR o uznesení k zákazu spaľovacích motorov povedal predseda strany SaS Richard Sulík.



Plénum NR SR schválilo vo štvrtok stanovisko parlamentu k európskemu zákazu výroby nových spaľovacích motorov po roku 2035. Podľa uznesenia má vláda hlasovať proti každému návrhu, ktorý smeruje k znevýhodňovaniu, predražovaniu alebo zákazu spaľovacích motorov. Zároveň má viesť aktívne rokovanie a hľadať podporu u partnerských štátov EÚ proti zákazu spaľovacích motorov a presadzovať princíp technologickej neutrality.



"Vôbec nie sme proti elektromobilom, ale vidíme tam dosť významných nevýhod, lebo očakávame, že nebude dostatok elektrickej energie. Keď sa zároveň prestane predávať benzín a nafta, štát bude mať výpadky na dani z benzínu a nafty, z uhľovodíkových palív, je to približne 1,5 miliardy eur, ktoré štát bude musieť nahradiť," povedal Sulík s tým, že problém vidí aj s nedoriešenou recykláciou elektromobilov.



Ján Oravec (SaS) pripomenul, že na výbore NR SR pre európske záležitosti bol odignorovaný záväzok, podľa ktorého malo Slovensko na pôde Európskej únie (EÚ) hlasovať proti zákazu spaľovacích motorov. Konečný súhlas zástupcov Slovenska s týmto zákazom preto podľa schváleného materiálu považujú poslanci za neakceptovateľné porušenie ústavy.



"Európska komisia hovorí, že k bezemisnej doprave sa dostaneme tým, že zrýchlene prejdeme na elektromobilitu. Náš názor je, že zrýchlený prechod na elektromobilitu môže spôsobiť viac problémov ako osohu. Oveľa užitočnejšie je, ak zachováme technologickú neutralitu a necháme technológie medzi sebou súťažiť," povedal Oravec.