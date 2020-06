Sulík:Prepad Slovenska v konkurencieschopnosti je vizitka starej vlády

Bratislava 21. júna (TASR) – Prepad Slovenska v rebríčku konkurencieschopnosti ekonomík (WCY) je vizitkou opozičného Smeru-SD a súčasná vláda má za úlohu konkurencieschopnosť krajiny zlepšiť. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 minister hospodárstva a podpredseda vlády pre ekonomiku Richard Sulík (SaS). Poslanec a bývalý minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) pripomenul, že na zlepšenie podnikateľského prostredia prijala predchádzajúca vláda antibyrokratické balíčky.



"Podnikateľské rebríčky vychádzajú raz ročne," pripomenul Sulík. "Keďže táto vláda existuje nejakých 90 dní, tak je úplne jasné, že to hodnotenie je vizitka Smeru a minulej vlády celkovo," zdôraznil Sulík. Slovensko v rebríčku WCY prepadlo medziročne o štyri miesta a obsadilo nelichotivú 57. priečku zo 63 hodnotených krajín. Ide o historicky najhorší výsledok, keď sa pred Slovensko dostali všetci jeho susedia vrátane Ukrajiny.



Minister pripomenul, že rezort na budúci týždeň predloží súbor zmien na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý sa bude dať rýchlo zrealizovať a bude rozpočtovo neutrálny. "Približne 70 % opatrení sa začína slovíčkom zrušíme," prezradil Sulík. Má podľa neho ísť o rušenie najrôznejších výkazov, povinnosti mať vyvesený reklamačný poriadok i vylepenú nálepku označujúcu zákaz fajčenia. Všetkých približne 115 opatrení by mal rezort zverejniť v stredu.



Podľa Žigu vláda pripravuje opatrenia netransparentne, pretože ich predstaví tesne pred schválením vo vláde a pred zrýchleným legislatívnym konaním v parlamente. Bývalý minister hospodárstva tiež Sulíka kritizoval, že nerieši podstatné problémy ekonomiky. "Slovensko bude mať desaťpercentnú nezamestnanosť a vy tu riešite reklamačný poriadok," povedal Žiga.



Sulík oponoval, že pripravované zmeny, ktoré sú súčasťou balíka ekonomických opatrení „lex korona“, vláda preberá so sociálnymi partnermi, no nie s opozíciou. Pripravovaná legislatíva nie je jedinou pomocou podnikateľom, upozornil Sulík. Minister pripomenul, že okrem iného pravdepodobne už od budúceho týždňa spustia preplácanie nájmov pre prenajímateľov obchodných prevádzok a ďalšie desiatky opatrení, ktoré vláda už prijala, sú zverejnené na internete.



Žiga so Sulíkom sa nezhodli ani na spôsobe opätovného spustenia nedeľného predaja, či na avizovaných zmenách pri gastrolístkoch. Zatiaľ čo Žiga hovoril o chaose a krátkom čase na prípravu nedeľného otvorenia predajní, Sulík zdôraznil, že nikto obchodníkov nenútil spustiť nedeľný predaj okamžite. Pri gastrolístkoch minister zopakoval, že nevidí dôvod, aby štát garantoval biznis pre štyri firmy a zisky týchto firiem môžu v prípade preplácania stravného zostať zamestnancom. Podľa Žigu sa umožnením výberu medzi gastrolístkami a peniazmi zníži počet zákazníkov reštaurácií, ktoré sú najviac postihnutým odvetvím počas koronakrízy.