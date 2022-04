Sulík:So zákazom dovozu ruského uhlia do EÚ Slovensko dokáže existovať

Bratislava 6. apríla (TASR) – Slovensko sa zaobíde aj bez uhlia dovážaného z Ruska, a preto ho zákaz dovozu tohto energetického nosiča neohrozí. Povedal to v stredu po rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Sankcia, ktorá má odstaviť Rusko od peňazí EÚ, však podľa Sulíka ešte viac zvýši ceny plynu.



"Vieme s tým žiť. Odstavujeme naše uhoľné elektrárne a navyše tá, ktorá beží v Novákoch, ide na slovenské uhlie," povedal minister. Elektráreň Vojany, ktorá čierne uhlie z dovozu spaľovala, je už dlhší čas utlmená. Minister dodal, že uhlie dovážajú aj železiarne U. S. Steel Košice, no tie majú v súčasnosti dostatočnú zásobu uhlia a vedia si nájsť aj alternatívnych dodávateľov.



Problémom môže byť podľa Sulíka zvýšený dopyt po plyne, ktorý by mal nahradiť niektoré uhoľné zdroje energie napríklad v Nemecku. "Zákaz uhlia logicky zvýši dopyt po plyne," očakáva Sulík. To by mohlo opäť zvýšiť aj cenu plynu zo súčasnej už aj tak vysokej úrovne. "Budeme sa s tým musieť popasovať," dodal minister.



Odmietavý postoj má Sulík aj naďalej k možnému embargu na dovoz ruskej ropy a zemného plynu. Takéto sankcie by podľa neho viac zasiahli európsku ekonomiku ako ruskú. Diverzifikáciu zdrojov pre Slovensko však minister neodmieta. Pri rope sú v hre dodávky cez južný ropovod Adria a časť zemného plynu je možné doviezť pre Slovensko vo forme LNG tankermi. Úplné odstrihnutie Slovenska od ruského plynu však v súčasnosti podľa viacerých analytikov nie je reálne.