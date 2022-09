Bratislava 6. septembra (TASR) – Sumy minimálneho dôchodku by sa mohli "rozmraziť". Zároveň by sa mohol upraviť valorizačný mechanizmus dôchodkových dávok tak, aby zohľadňoval najaktuálnejšie údaje o raste spotrebiteľských cien. Počíta s tým návrh zákona o sociálnom poistení, ktorý chystá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Predbežná informácia o pripravovanej právnej norme bola zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



"Rozmrazenie" súm minimálneho dôchodku, respektíve nastavenie mechanizmu zvyšovania súm minimálneho dôchodku by sa malo podľa rezortu práce realizovať vzhľadom na meniace sa sociálno-ekonomické prostredie, najmä nárast inflácie.



Novela zákona má za cieľ aj predĺženie sledovaného obdobia, respektíve zohľadňovanie dlhšieho sledovaného obdobia vývoja spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov na účely valorizácie dôchodkových dávok. "Valorizačný mechanizmus tak bude zohľadňovať najaktuálnejšie údaje o raste spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré budú dostupné na stránke Štatistického úradu SR v čase, keď Sociálna poisťovňa bude pripravovať zvyšovanie dôchodkových dávok na nasledujúci rok," konštatuje rezort práce v materiáli.



Právna norma by mala okrem toho riešiť aj zaistenie lepšej informovanosti a zrozumiteľnosti poskytovaných informácií o budúcich dôchodkových nárokoch z povinného dôchodkového systému. Súčasťou návrhu má byť aj aktualizácia prílohy zákona o sociálnom poistení, ktorá stanovuje percentuálnu mieru poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov.