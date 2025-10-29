< sekcia Ekonomika
Sumy stravného sa od decembra tohto roka zvýšia o desiatky centov
Pre zamestnancov, ktorí sú na pracovnej ceste päť až 12 hodín, pôjde o nárast o 50 centov z doterajších 8,80 eura na 9,30 eura.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Sumy stravného sa od 1. decembra tohto roka zvýšia. Pre zamestnancov, ktorí sú na pracovnej ceste päť až 12 hodín, pôjde o nárast o 50 centov z doterajších 8,80 eura na 9,30 eura. V prípade 12 až 18 hodín to bude zvýšenie o 70 centov z 13,10 na 13,80 eura. Pri pracovnej ceste nad 18 hodín pôjde o nárast o vyše jedného eura z 19,50 eura na 20,60 eura. Vyplýva to z oznámenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré je zverejnené na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.
Naposledy sa sumy stravného pri pracovných cestách menili v apríli tohto roka, a to na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauráciách za január 2025. MPSVR na svojej webovej stránke uviedlo, že ceny jedál sa podľa údajov Štatistického úradu SR zvýšili od januára do septembra tohto roka o 5,3 %. Zvýšenie sumy stravného pre pracovné cesty vplýva aj na príspevok na jedlo, ktorý dostávajú zamestnanci od svojho zamestnávateľa v podobe stravných lístkov, na kartu alebo priamo na bankový účet.
Zamestnávateľ musí prispievať zamestnancovi podľa Zákonníka práce na jedlo najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravného lístka a najviac 55 % stravného, ktoré sa poskytuje pri pracovnej ceste.
Naposledy sa sumy stravného pri pracovných cestách menili v apríli tohto roka, a to na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauráciách za január 2025. MPSVR na svojej webovej stránke uviedlo, že ceny jedál sa podľa údajov Štatistického úradu SR zvýšili od januára do septembra tohto roka o 5,3 %. Zvýšenie sumy stravného pre pracovné cesty vplýva aj na príspevok na jedlo, ktorý dostávajú zamestnanci od svojho zamestnávateľa v podobe stravných lístkov, na kartu alebo priamo na bankový účet.
Zamestnávateľ musí prispievať zamestnancovi podľa Zákonníka práce na jedlo najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravného lístka a najviac 55 % stravného, ktoré sa poskytuje pri pracovnej ceste.