Sumy stravného sa od októbra zvýšia druhýkrát v tomto roku

Bratislava 26. septembra (TASR) - Sumy stravného pre zamestnancov sa zvýšia druhýkrát v tomto roku. Od októbra sa minimálna hodnota stravovacej poukážky zvýši zo súčasnej sumy 5,48 eura na 5,85 eura. Vyplýva to z opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o sumách stravného zverejneného na portáli slov-lex a platného od 1. októbra tohto roka.



Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní päť až 12 hodín. Suma stravného sa zvýši pri piatich až 12 hodinách pracovnej cesty zo 7,3 eura na 7,8 eura. Nad 12 až 18 hodín trvania pracovnej cesty dostane zamestnanec stravné vo výške 11,6 eura, namiesto súčasných 10,9 eura. Náhrada stravného pri trvaní pracovnej cesty viac ako 18 hodín sa opatrením zvýši o euro, a to konkrétne na 17,4 eura.



Sumy stravného pri pracovných cestách zvýšilo opatrenie MPSVR SR s účinnosťou od 1. júna. Mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní však už júni podľa ministerstva dosiahol hodnotu 105,8. Je to zvýšenie o 5,8 % oproti tzv. základni. Za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného.



Minimálnu hodnotu stravovacej poukážky určuje Zákonník práce, zamestnávateľ sa však môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku aj vo vyššej hodnote.