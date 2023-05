Supermarkety v Maďarsku budú vybrané potraviny predávať so zľavou

Budapešť 2. mája (TASR) – Maďarská vláda vedie s maloobchodníkmi a odvetvovými združeniami konzultácie o návrhu, podľa ktorého by väčšie supermarkety museli pravidelne poskytovať zľavy na vybrané produkty. Rozhovory sa v utorok zamerali na dokončenie podrobností návrhu vyhlášky, uviedol v utorok minister hospodárskeho rozvoja Márton Nagy.



Zúčastnené strany sa zhodli, že povinné zľavy budú platiť od 1. júna do 30. septembra. Výrobky zaradené do špeciálnej ponuky sa majú vyberať na týždennej báze.



Vyhláška rozdelí základné potraviny do 20 kategórií vrátane hydiny, syrov, chleba, pečiva, zeleniny, ovocia, ryže a iných obilnín, uvádza sa vo vyhlásení. Obchodné reťazce budú musieť zlacniť vybraný výrobok zo všetkých 20 kategórií najmenej o 10 % z najnižšej ceny za predchádzajúcich 30 dní.



Strany sa zhodli na tom, že stlačenie inflácie na jednociferné číslo je spoločným cieľom. Vláda venuje osobitnú pozornosť spolupráci a konzultáciám so štátnymi aj trhovými subjektmi a pri finalizácii nariadenia o zľavách zohľadní odporúčania svojich partnerov, uviedol Nagy.