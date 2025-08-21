Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Supermarkety v Rakúsku údajne zavádzajú pri zľavových akciách

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Koncerny si neplnia svoju povinnosť uvádzať pri zľavách najnižšiu porovnávaciu cenu za posledných 30 dní, uviedlo vo štvrtok ministerstvo.

Autor TASR
Viedeň 21. augusta (TASR) - Supermarkety v Rakúsku čelia podozreniam z netransparentnosti pri určovaní zľavových cien potravín. Ministerstvo práce a sociálnych vecí preto prostredníctvom Združenia pre spotrebiteľské informácie (VKI) podáva podáva žaloby proti reťazcom Billa, Spar, Hofer a Lidl. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Koncerny si neplnia svoju povinnosť uvádzať pri zľavách najnižšiu porovnávaciu cenu za posledných 30 dní, uviedlo vo štvrtok ministerstvo. Pre spotrebiteľov je tak v mnohých prípadoch nejasné, či zľavy skutočne prinášajú úsporu. Ministerstvo sa odvoláva na takzvaný zákon o označovaní cien, ktorý má zaručiť, aby zľavové akcie neboli umelo nafúknuté a aby spotrebitelia neboli zavádzaní.

Táto norma nachádza uplatnenie napríklad v prípade viacerých zľavových akcií na jeden produkt v krátkom časovom období. Podľa zákona sa cena v neskoršej akcii musí porovnať s cenou prvej zľavy, pokiaľ ide o 30-dňovú najnižšiu cenu. Ak sa tak nestane a v takom prípade sa na porovnanie použije predchádzajúca „bežná cena“ alebo krátkodobo zvýšená cena po prvej zľavovej akcii, môže to zavádzajúco viesť k pocitu výraznej úspory.

Bez uvedenia správnej 30-dňovej najnižšej ceny zľavy nie sú skutočné a vôbec by sa nemali propagovať, kritizuje ministerstvo, podľa ktorého sú práve takéto postupy v niektorých obchodných reťazcoch bežnou praxou. Cieľom sťažností je zastaviť túto prax a vytvoriť jasné a spravodlivé pravidlá hry, zdôraznila ministerka práce a sociálnych vecí Korinna Schumannová.
