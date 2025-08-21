< sekcia Ekonomika
Supermarkety v Rakúsku údajne zavádzajú pri zľavových akciách
Koncerny si neplnia svoju povinnosť uvádzať pri zľavách najnižšiu porovnávaciu cenu za posledných 30 dní, uviedlo vo štvrtok ministerstvo.
Autor TASR
Viedeň 21. augusta (TASR) - Supermarkety v Rakúsku čelia podozreniam z netransparentnosti pri určovaní zľavových cien potravín. Ministerstvo práce a sociálnych vecí preto prostredníctvom Združenia pre spotrebiteľské informácie (VKI) podáva podáva žaloby proti reťazcom Billa, Spar, Hofer a Lidl. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Koncerny si neplnia svoju povinnosť uvádzať pri zľavách najnižšiu porovnávaciu cenu za posledných 30 dní, uviedlo vo štvrtok ministerstvo. Pre spotrebiteľov je tak v mnohých prípadoch nejasné, či zľavy skutočne prinášajú úsporu. Ministerstvo sa odvoláva na takzvaný zákon o označovaní cien, ktorý má zaručiť, aby zľavové akcie neboli umelo nafúknuté a aby spotrebitelia neboli zavádzaní.
Táto norma nachádza uplatnenie napríklad v prípade viacerých zľavových akcií na jeden produkt v krátkom časovom období. Podľa zákona sa cena v neskoršej akcii musí porovnať s cenou prvej zľavy, pokiaľ ide o 30-dňovú najnižšiu cenu. Ak sa tak nestane a v takom prípade sa na porovnanie použije predchádzajúca „bežná cena“ alebo krátkodobo zvýšená cena po prvej zľavovej akcii, môže to zavádzajúco viesť k pocitu výraznej úspory.
Bez uvedenia správnej 30-dňovej najnižšej ceny zľavy nie sú skutočné a vôbec by sa nemali propagovať, kritizuje ministerstvo, podľa ktorého sú práve takéto postupy v niektorých obchodných reťazcoch bežnou praxou. Cieľom sťažností je zastaviť túto prax a vytvoriť jasné a spravodlivé pravidlá hry, zdôraznila ministerka práce a sociálnych vecí Korinna Schumannová.
