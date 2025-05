Superpočítač Perun dodá Slovenskej akadémii vied spoločnosť Eviden

Bratislava 12. mája (TASR) - Nový superpočítač Perun dodá Centru spoločných činností Slovenskej akadémie vied (CSČ SAV) spoločnosť Eviden. Perun dosiahne výkon 14,5 petaflopu za sekundu (PFLOP/s), pričom posilní národnú výpočtovú infraštruktúru Slovenska a pomôže vedcom s riešením problémov v rôznych odboroch od prírodných vied cez technické disciplíny až po vývoj modelov umelej inteligencie. Informovala o tom spoločnosť Eviden.



V nadväznosti na plán obnovy, z ktorého sa investícia superpočítača realizuje, by mal byť Perun odovzdaný do konca tohto roka. Generálny riaditeľ spoločnosti Martin Sůra priblížil, že SAV získa superpočítač, ktorý využíva kľúčové európske technológie. „Ide o systém, ktorý nielen mnohonásobne prekročí výpočtový výkon súčasného superpočítača na SAV, ale zároveň bude i omnoho zelenší a spotreba energie voči výkonu bude omnoho nižšia,“ uviedol.



Hlavné časti superpočítača sa podľa neho budú spoliehať na technológiu, ktorá na chladenie systému využíva teplú vodu. To povedie k úsporám energie a zníženiu nákladov, pričom po väčšinu roka umožní vyhnúť sa drahému a energeticky náročnému kompresorovému chladeniu.



„Superpočítač Perun otvorí nové možnosti pre našich používateľov naprieč rôznymi oblasťami vedy a výskumu. Vďaka nemu sa Slovensko a HPC centrum Slovenskej akadémie vied posúvajú v oblasti vysokovýkonného počítania na európsku úroveň. Tento krok prináša nové príležitosti nielen pre akademickú obec, ale aj pre verejnú správu a súkromný sektor,“ dodala generálna riaditeľka CSČ SAV Nikola Kovaničová.