Šurany Industrial Park posilní stabilitu elektrickej sústavy
Najvýznamnejší z plánovaných projektov bude nová elektrická stanica 110/22 kilovoltov (kV) s transformačným výkonom 2x40 MVA s plánovaným pripojením do prenosovej sústavy spoločnosti SEPS.
Autor TASR
Šurany 9. októbra (TASR) - Elektrickú sieť v Šuranoch a Bánove, ale aj v širšom regióne Nitrianskeho kraja výrazne posilní pripravovaná výstavba elektrických vedení, transformačných staníc, spínacích staníc a rozvodní. Tá súvisí s postupnou realizáciou strategickej investície Šurany Industrial Park, informovala spoločnosť MH Invest.
MH Invest v súvislosti s posilňovaním elektrickej sústavy úzko spolupracuje so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, ktorá v rámci priemyselného parku postupne realizuje niekoľko na seba nadväzujúcich projektov. V cieľovom stave bude k dispozícii transformačná kapacita viac ako 300 megavoltampérov (MVA), čo zásadným spôsobom zlepší situáciu v zásobovaní elektrickou energiou v celom regióne a zároveň otvorí dvere ďalším investorom, skonštatoval MH Invest.
Najvýznamnejší z plánovaných projektov bude nová elektrická stanica 110/22 kilovoltov (kV) s transformačným výkonom 2x40 MVA s plánovaným pripojením do prenosovej sústavy spoločnosti SEPS. Z dôvodu pokrytia narastajúcich energetických požiadaviek zákazníkov v regióne, ako aj samotného novovznikajúceho priemyselného parku budú postupne vybudované viaceré 110 kV, 22 kV a 0,4 kV vedenia. Súčasťou projektu je aj výstavba zhruba 14 kilometrov dlhého podzemne vedeného elektrického 22 kV vedenia, vedúceho z elektrickej stanice v Nových Zámkoch do pripravovaného strategického Priemyselného parku Šurany.
Výrazné benefity presahujúce územie priemyselného parku prinesie aj pripravovaná výstavba nových vodárenských objektov. Tá prispeje k zvýšeniu a vyrovnávaniu tlaku vo vodovodnom potrubí v samotnom meste Šurany. „Vzájomné prepojenie potrubných vedení rozvodov pitnej vody prispeje k vyššej stabilite jej dodávok a v prípade havárie umožní zásobovanie pitnou vodou z rôznych smerov,“ uviedol MH Invest.
Nový vodojem s objemom 600 kubických metrov počíta v prípade potreby s možnosťou modulárneho rozšírenia o ďalších 300 kubických metrov. Plánovaná čistiareň odpadových vôd v rámci priemyselného parku otvára potenciál aj pre napojenia susedných obcí.
MH Invest v rámci realizovanej strategickej investície postupne získava kladné stanoviská príslušných povoľovacích orgánov. V priebehu leta tohto roka pripravila spoločnosť ďalšie dokumentačné súbory týkajúce sa viac než desiatky žiadostí o stavebné povolenia na realizáciu stavieb a objektov nevyhnutných na postupnú realizáciu uvedenej strategickej investície.
