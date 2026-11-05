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Susko: O zvýšenie výživného na minimálnu úroveň je lepšie požiadať

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Na snímke minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian

Novú sumu minimálneho výživného, ktorá od januára 2027 stúpne na 100 % sumy životného minima, nedostanú oprávnené osoby automaticky.

Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Novú sumu minimálneho výživného, ktorá od januára 2027 stúpne na 100 % sumy životného minima, nedostanú oprávnené osoby automaticky. Vyplýva to z odpovede ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) počas parlamentnej hodiny otázok. Aj keď súd môže o prehodnotení sumy rozhodnúť aj z vlastnej iniciatívy, primárne sa to podľa Suska bude diať na návrh oprávnených osôb.

„Nedá sa to vyriešiť tak, že to bude plošne, lebo ide o individuálne rozhodnutie súdu, a teda súd to musí znova prehodnotiť,“ vysvetlil Susko. O téme podľa jeho slov diskutujú aj sudcovia s ministerstvom. „Pravdepodobne bude nejaké zjednocujúce stanovisko, respektíve nejaký zjednocujúci postup jednotlivých súdov, ako budú v takýchto prípadoch do budúcnosti postupovať,“ dodal.

Minimálne výživné sa od januára 2027 zvýši z aktuálnych 30 % na 100 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Vyplýva to z novely zákona o rodine poslancov koaličného Hlasu-SD, ktorú v septembri podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Šrobová z opozičného PS v otázke poukázala na to, že od januára môžu existovať rozsudky s výživným pod novou hranicou. Suska sa preto pýtala, či bude takéto rozhodnutie možné zmeniť len na návrh oprávneného, alebo sa považuje za žiaduce, aby súdy konali aj bez návrhu.
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