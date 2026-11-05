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Susko: O zvýšenie výživného na minimálnu úroveň je lepšie požiadať
Novú sumu minimálneho výživného, ktorá od januára 2027 stúpne na 100 % sumy životného minima, nedostanú oprávnené osoby automaticky.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Novú sumu minimálneho výživného, ktorá od januára 2027 stúpne na 100 % sumy životného minima, nedostanú oprávnené osoby automaticky. Vyplýva to z odpovede ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) počas parlamentnej hodiny otázok. Aj keď súd môže o prehodnotení sumy rozhodnúť aj z vlastnej iniciatívy, primárne sa to podľa Suska bude diať na návrh oprávnených osôb.
„Nedá sa to vyriešiť tak, že to bude plošne, lebo ide o individuálne rozhodnutie súdu, a teda súd to musí znova prehodnotiť,“ vysvetlil Susko. O téme podľa jeho slov diskutujú aj sudcovia s ministerstvom. „Pravdepodobne bude nejaké zjednocujúce stanovisko, respektíve nejaký zjednocujúci postup jednotlivých súdov, ako budú v takýchto prípadoch do budúcnosti postupovať,“ dodal.
Minimálne výživné sa od januára 2027 zvýši z aktuálnych 30 % na 100 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Vyplýva to z novely zákona o rodine poslancov koaličného Hlasu-SD, ktorú v septembri podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Šrobová z opozičného PS v otázke poukázala na to, že od januára môžu existovať rozsudky s výživným pod novou hranicou. Suska sa preto pýtala, či bude takéto rozhodnutie možné zmeniť len na návrh oprávneného, alebo sa považuje za žiaduce, aby súdy konali aj bez návrhu.
„Nedá sa to vyriešiť tak, že to bude plošne, lebo ide o individuálne rozhodnutie súdu, a teda súd to musí znova prehodnotiť,“ vysvetlil Susko. O téme podľa jeho slov diskutujú aj sudcovia s ministerstvom. „Pravdepodobne bude nejaké zjednocujúce stanovisko, respektíve nejaký zjednocujúci postup jednotlivých súdov, ako budú v takýchto prípadoch do budúcnosti postupovať,“ dodal.
Minimálne výživné sa od januára 2027 zvýši z aktuálnych 30 % na 100 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Vyplýva to z novely zákona o rodine poslancov koaličného Hlasu-SD, ktorú v septembri podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Šrobová z opozičného PS v otázke poukázala na to, že od januára môžu existovať rozsudky s výživným pod novou hranicou. Suska sa preto pýtala, či bude takéto rozhodnutie možné zmeniť len na návrh oprávneného, alebo sa považuje za žiaduce, aby súdy konali aj bez návrhu.