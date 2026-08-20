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Susko:Sprístupnené údaje v OR sa nemenili, o systéme môžeme diskutovať
Rezort je však podľa jeho slov pripravený diskutovať o nastavení systému na Slovensku aj na európskej úrovni.
Autor TASR
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Bratislava 20. augusta (TASR) - Rozsah údajov prístupných v obchodnom registri (OR) je rovnaký ako pred začiatkom účinnosti novej právnej úpravy, zjednodušil sa len postup v jednom zo spôsobov prístupu. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii zdôraznil minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD). Rezort je však podľa jeho slov pripravený diskutovať o nastavení systému na Slovensku aj na európskej úrovni.
„Ktokoľvek sa mohol dostať k tým istým údajom aj pred 17. augustom, aj po tomto dátume, a to dokonca tromi rôznymi spôsobmi,“ vyhlásil minister. Prístup cez európsky portál BRIS bol pritom možný aj bez akéhokoľvek prihlasovania.
Povinnosť zabezpečiť zverejňovanie dokumentov o obchodných spoločnostiach štátom ukladá európska smernica. Podľa Suska verejnosť registra chráni podnikateľov, ale aj spotrebiteľov a tretie osoby a vytvára potrebnú právnu istotu. Zároveň pomáha predchádzať podvodom a nekalému konaniu. „Sme pripravení diskutovať o možnej zmene filozofie nastavenia vôbec celého systému poskytovania informácií o podnikateľských subjektoch, ale je to diskusia nielen na národnej, ale aj na európskej úrovni,“ uviedol Susko.
Minister tiež vysvetlil, že rodné číslo ani ďalšie osobné údaje sa bežne nezverejňujú, napríklad ani pri výpise z obchodného registra. Pri dokumentoch, ktoré podnikatelia poskytli obchodnému registru, je však v zákone uvedená výnimka, pretože citlivé údaje sú priamo súčasťou dokumentov.
Susko tiež zopakoval, že zákon prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, v rámci ktorého o ňom rezort diskutoval aj s Úradom na ochranu osobných údajov (UOOU) a na rokovanie vlády bol predložený bez rozporu s týmto úradom. Rovnako pripomenul, že porovnateľný prístup k údajom v OR je aj v Českej republike.
UOOU začal v stredu (19. 8.) voči MS SR konanie o ochrane osobných údajov. Zároveň v stanovisku uviedol, že citlivé údaje mali byť pri ich sprístupnení na portáli Obchodného registra SR anonymizované a zákon ich zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje. Jednoduchší prístup k citlivým údajom zástupcov firiem v ten istý deň kritizovali aj viaceré opozičné strany.
„Ktokoľvek sa mohol dostať k tým istým údajom aj pred 17. augustom, aj po tomto dátume, a to dokonca tromi rôznymi spôsobmi,“ vyhlásil minister. Prístup cez európsky portál BRIS bol pritom možný aj bez akéhokoľvek prihlasovania.
Povinnosť zabezpečiť zverejňovanie dokumentov o obchodných spoločnostiach štátom ukladá európska smernica. Podľa Suska verejnosť registra chráni podnikateľov, ale aj spotrebiteľov a tretie osoby a vytvára potrebnú právnu istotu. Zároveň pomáha predchádzať podvodom a nekalému konaniu. „Sme pripravení diskutovať o možnej zmene filozofie nastavenia vôbec celého systému poskytovania informácií o podnikateľských subjektoch, ale je to diskusia nielen na národnej, ale aj na európskej úrovni,“ uviedol Susko.
Minister tiež vysvetlil, že rodné číslo ani ďalšie osobné údaje sa bežne nezverejňujú, napríklad ani pri výpise z obchodného registra. Pri dokumentoch, ktoré podnikatelia poskytli obchodnému registru, je však v zákone uvedená výnimka, pretože citlivé údaje sú priamo súčasťou dokumentov.
Susko tiež zopakoval, že zákon prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, v rámci ktorého o ňom rezort diskutoval aj s Úradom na ochranu osobných údajov (UOOU) a na rokovanie vlády bol predložený bez rozporu s týmto úradom. Rovnako pripomenul, že porovnateľný prístup k údajom v OR je aj v Českej republike.
UOOU začal v stredu (19. 8.) voči MS SR konanie o ochrane osobných údajov. Zároveň v stanovisku uviedol, že citlivé údaje mali byť pri ich sprístupnení na portáli Obchodného registra SR anonymizované a zákon ich zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje. Jednoduchší prístup k citlivým údajom zástupcov firiem v ten istý deň kritizovali aj viaceré opozičné strany.