ŠÚSR: Cestovky mali vlani len pätinu klientov z obdobia spred pandémie

Bratislava 1. júna (TASR) – Cestovné kancelárie vlani zlepšili svoju bilanciu z roka 2020, stále im však chýbalo 80 % klientov a vyše 70 % tržieb v porovnaní s rokom 2019. V rebríčku cieľových destinácií sa posunuli vpred exotickejšie krajiny. Vyplýva to z aktuálnych dát Štatistického úradu (ŠÚ) SR o organizovanom cestovnom ruchu za rok 2021, ktoré sumarizujú výkony cestovných kancelárií a agentúr.



Služby slovenských cestovných kancelárií (CK) a cestovných agentúr (CA) vlani podľa ŠÚ SR využilo 229.000 osôb. Cestovné kancelárie tak mali síce o 80 % viac klientov ako v prvom roku pandémie, stále to však bola len pätina počtu z posledného roku pred pandémiou. V roku 2019 organizovane cestovalo takmer 1,1 milióna osôb.



Viac ako polovičný podiel podobne ako v minulosti tvorili dovolenky slovenských hostí v zahraničí, tzv. pasívny cestovný ruch. Organizovane vycestovalo za hranice 143.000 osôb. Ich počet sa síce v porovnaní s prvým rokom pandémie viac ako zdvojnásobil, ale stále to bol nepatrný podiel z počtov v roku 2019, keď za hranice organizovane vycestovalo až 692.000 klientov.



Slováci si vlani opäť častejšie vyberali za cieľ dovolenky najmä letecky dostupné prímorské letoviská. Medzi najobľúbenejšie destinácie sa vrátilo Turecko, Cyprus, Španielsko a Bulharsko. Podobne ako v predošlých rokoch sa cestovalo aj do susedných krajín ako Česká republika, Maďarsko, Rakúsko.



"Najviac osôb v roku 2021 vycestovalo organizovane do Grécka, Chorvátska, Turecka, Bulharska, Talianska a na Cyprus. Všetky tieto destinácie mali menej klientov ako pred pandémiou, ale poklesy boli veľmi rôznorodé," spresnila riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík ŠÚ SR Veronika Töröková. Najnižší pokles oproti roku 2019 spomedzi top navštevovaných destinácií zaznamenalo cestovanie do Grécka, o 47 %, najvyšší, až 89 % pokles sa prejavil pri cestovaní do Turecka.



"V druhom roku pandémie si Slováci častejšie za cieľ dovolenky vyberali exotické krajiny, väčšina destinácií zaznamenala dvojnásobný nárast oproti roku 2020, kedy pandémia prvýkrát zmenila cestovný ruch. V tradičných letných dovolenkových destináciách nastal výrazný úbytok a exotickejšie destinácie sa tak dostali aj do zoznamu najnavštevovanejších," doplnila Töröková.



Výrazne lepšie postavenie v rebríčku najnavštevovanejších krajín získali vlani destinácie ako Maldivy, Egypt, Spojené arabské emiráty či Omán. Maldivy dokonca navštívilo šesťkrát viac Slovákov ako pred pandémiou. Výrazne lepšie postavenie v rebríčku získali aj krajiny ako Tanzánia (Zanzibar) a Dominikánska republika.



Absolútny prepad zaznamenali cestovné kancelárie a ďalší organizátori v počte turistov zo zahraničia, dovolenkujúcich na Slovensku. Bolo to len 32.000 osôb, čo je necelá desatina zahraničnej návštevnosti z roku 2019. Viac ako tri štvrtiny zahraničných hostí využilo len jednodňový výlet. Najviac osôb pricestovalo z Rakúska, Spojených štátov amerických, Českej republiky, Nemecka a Švajčiarska. Spolu tvorili takmer 90 % všetkých pricestovaných osôb.



Jediný typ pobytov, ktoré sa v rámci organizovaného cestovného ruchu najviac priblížili počtom klientov pred pandémiou, bol domáci cestovný ruch. Služby CK a CA na organizáciu pobytov po Slovensku využilo 53.000 osôb, bolo to 70 % z hodnôt roka 2019. V Bratislavskom, Trnavskom a Žilinskom kraji bola domáca návštevnosť vyššia ako pred krízou. ŠÚ SR však podotýka, že domáci hostia cestujú po Slovensku často mimo organizovaných zájazdov CK.



Celkové tržby subjektov poskytujúcich služby organizovaného cestovného ruchu sa zároveň podľa ŠÚ SR medziročne zdvojnásobili na 214 miliónov eur. Išlo však stále iba o 29 % hodnoty z roku 2019, keď tržby dosiahli takmer 750 miliónov eur. Skoro 90 % tržieb pochádzalo z pasívneho cestovného ruchu, stále však hodnota tržieb z vycestovaní bola len na úrovni 30 % roka 2019.