ŠÚSR: Deficit verejných financií vlani výrazne vzrástol na 4,89 % HDP

Bratislava 22. apríla (TASR) - Deficit rozpočtu verejnej správy SR sa v minulom roku výrazne zvýšil, keď prekročil 6 miliárd eur. V podiele k hrubému domácemu produktu (HDP) stúpol z 1,67 % v roku 2022 na vlaňajších 4,89 %. Celkový dlh verejnej správy síce v absolútnej hodnote tiež stúpol, ale jeho pomer k HDP sa znížil z 57,7 % na 56 %. Informoval o tom v pondelok v rámci tzv. jarnej notifikácie Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Absolútnu väčšinu minuloročného deficitu vytvorila ústredná štátna správa. Jej hospodárenie skončilo s deficitom 6,38 miliardy eur, čo predstavovalo výrazne viac ako v roku 2022, kedy hospodárila s mínusom 1,51 miliardy eur," vyčíslili štatistici. Naopak, miestna samospráva vlani hospodárila s prebytkom takmer 98 miliónov eur, čo bol výrazne lepší výsledok ako v roku 2022. Hospodárenie s prebytkom 274 miliónov eur zaznamenali minulý rok aj fondy sociálneho zabezpečenia, výsledok bol tak medziročne trojnásobne lepší.



Dlh verejnej správy dosiahol v minulom roku 68,83 miliardy eur, čo zodpovedalo 56,04 % HDP. "Hodnota štátneho dlhu síce medziročne stúpla o 5,45 miliardy eur, ale podiel dlhu z HDP sa znížil, pretože ekonomika rástla rýchlejšie. V predchádzajúcom roku 2022 bol podiel dlhu na HDP ešte na úrovni 57,74 %," priblížili ŠÚ SR.



Štatistický úrad SR predložil Európskej komisii (EK) Správu o deficite a dlhu SR za roky 2020 až 2024 v pravidelnom termíne k 1. aprílu tohto roka. V porovnaní so správou z októbra 2023 boli do systému národných účtov zapracované viaceré zmeny, ktoré ovplyvnili aj údaje o deficite a dlhu. Išlo o spresnenia údajov týkajúcich sa akruálnych daní a reklasifikácie jednotiek.



"Významnejší dopad na rok 2022 malo spresnenie akrualizácie daňových príjmov, hlavne dane z príjmov právnických osôb. Ďalšou významnou zmenou bolo spresnenie času zaznamenania preplatenia výdavkov z prostriedkov EÚ. Boli identifikované významné čiastky výdavkov následne refundovaných z prostriedkov EÚ, ktoré boli zaznamenané v súlade s akruálnym princípom, t. j. do obdobia, kedy boli uskutočnené predmetné výdavky," vysvetlili štatistici.



Akrualizácia refundácie programu FAST Care, teda pomoci pre utečencov z Ukrajiny, zlepšila deficit roku 2022 o približne 260 miliónov eur a zároveň zhoršila deficit roku 2023 o rovnakú sumu. Obdobným spôsobom bolo zaznamenané preplatenie programu SAFE, teda podpory nižších cien energií, ktoré pozitívne ovplyvnilo deficit v minulom roku o 437 miliónov eur.



Aktuálne hodnoty podielu deficitu a dlhu verejnej správy sú vypočítané už z aktualizovanej hodnoty HDP, ktorú ŠÚ SR zverejnil v piatok 19. apríla. Revízia údajov sa dotkla štvrťročných aj ročných hodnôt za roky 2020 až 2023, ukázala napríklad vyšší výkon slovenskej ekonomiky v minulom roku.