ŠÚSR: Export Slovenska v máji medziročne vzrástol takmer o polovicu

Bratislava 9. júla (TASR) - Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v máji tohto roka podľa predbežných výsledkov Štatistického úradu (ŠÚ) SR hodnotu 6,9 miliardy eur pri medziročnom raste o 49,8 %. V dôsledku vysokých minuloročných prepadov bol výrazný rast aj pri celkovom dovoze tovaru, ktorý sa zvýšil o 55,2 % na 6,8 miliardy eur. Prebytok zahraničného obchodu tak v piatom mesiaci roka dosiahol 142,7 milióna eur, čo bolo medziročne o 109,8 milióna eur menej, ale výrazne lepšie ako v poslednom roku pred pandémiou nového koronavírusu.



Prekonaniu "predkovidových" hodnôt exportu podľa štatistikov zabránilo takmer 5-percentné zníženie vývozu oproti máju 2019 v najobchodovanejšej triede Stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj automobilový priemysel. Sedem z desiatich tried však vykázalo vyššie hodnoty ako pred pandémiou.



Medziročný nárast vykázalo v máji osem z desiatich tried v štruktúre exportu, pričom rasty dosahovali od 9,6 % až po 67 % v prípade druhej najobchodovanejšej triedy Trhové výrobky. Rast o polovicu (51,3 %) v porovnaní s vlaňajším májom vykázala aj najobchodovanejšia trieda Stroje a prepravné zariadenia. Pokles podľa ŠÚ SR zaznamenali len dve menej významné triedy.



Pri dovoze tovaru na Slovensko vykázalo medziročný nárast deväť tried z desiatich. Rast sa pohyboval od 4,4 % do 119,6 % v triede Surové materiály. Vysoký medziročný rast dovozu, o 62,7 %, vykázala aj trieda Stroje a prepravné zariadenia.



Za celé obdobie január až máj 2021 sa medziročne zvýšil celkový vývoz tovaru o 31,9 % na 36,4 miliardy eur a celkový dovoz o 24,5 % na 34,8 miliardy eur. Prebytok zahraničného obchodu tak dosiahol 1,6 miliardy eur. Za prvých päť mesiacov minulého roka bola pritom bilancia pasívna, keď dovoz tovaru prevyšoval vývoz o 354,8 milióna eur, dodali štatistici.