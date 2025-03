Harmonizovaná inflácia vo februári spomalila na 4,1 %

Bratislava 19. marca (TASR) - Medziročná inflácia meraná jednotnou európskou metodikou (HICP) na Slovensku vo februári mierne spomalila na 4,1 % z januárových 4,2 %. Bola však vyššia ako inflácia meraná národnou metodikou (CPI), ktorá vo februári dosiahla 3,8 %. Informoval o tom v stredu Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V medzimesačnom porovnaní ceny merané HICP vo februári vzrástli o 0,4 %. "V rámci medzimesačného vývoja sa ceny zvýšili v 10 z 12 odborov, najvýznamnejší vplyv mal rast cien potravín a nealko nápojov o 0,4 %. V medziročnom porovnaní sa ceny zvýšili vo všetkých 12 odboroch, a to od 2,6 % v odbore doprava do 9,7 % v odbore vzdelávanie," priblížili štatistici.



Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie za uplynulých 12 mesiacov, teda od marca 2024 do februára 2025, dosiahla 3,2 %. Ide o významný ukazovateľ cenovej stability v krajine a je jedným zo štyroch tzv. maastrichtských kritérií pre vstup a členstvo v eurozóne, poukázal ŠÚ SR.