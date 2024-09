Hodnota nových objednávok v priemysle v júli medziročne klesla o 1,5 %

Bratislava 16. septembra (TASR) - Hodnota nových objednávok v priemysle v júli 2024 medziročne klesla o 1,5 % a dosiahla objem 4,44 miliardy eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v priemysle medzimesačne znížili o 2,8 %. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Zníženie objemov objednávok zaznamenalo sedem z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. Najviac sa medziročne znížili vo výrobe ostatných dopravných prostriedkov, výrobe odevov či papiera a papierových výrobkov.



Medziročne sa objednávky zvýšili vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov, výrobe a spracovaní kovov i výrobe chemikálií a chemických produktov.



Vývoj objemu objednávok v slovenskom priemysle podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka v júli reagoval na neočakávaný rast dopytu v nemeckom strojárenskom odvetví. "Napriek tomu to však na kladný prírastok nestačilo a objem nových objednávok sa udržiaval v medziročnom poklese o 1,5 % na úrovni 4,43 miliardy eur, teda na porovnateľných úrovniach ako v septembri 2021," priblížil Boháček.



Pripomenul, že najvýraznejšie poklesy boli v odvetví odevov. Výroba motorových vozidiel, ktorá je pilierom domáceho priemyslu, klesla medziročne o takmer 4 %, priblížil analytik.



Isté zotavenie by podľa analytika mohli priniesť augustové dáta, avšak sezónny vplyv útlmu bude pravdepodobne prevažovať vo väčšine sektorov. "V druhej polovici jesene by sme spolu s očakávaným zlepšením v Nemecku mohli vidieť silnejšie čísla, avšak pri pohľade na celý rok bude priemysel skôr ťarchou pre rast našej ekonomiky," zhodnotil Boháček.