ŠÚSR: Maloobchodné tržby boli v mínuse aj v auguste, klesli o 2,1 %

Bratislava 4. októbra (TASR) - Tržby v slovenskom maloobchode boli v auguste tohto roka medziročne nižšie o 2,1 %. Ich pokles vyjadrený v stálych cenách pretrvával už siedmy mesiac za sebou, informoval v stredu Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Nižšie tržby ako pred rokom malo až šesť z deviatich sledovaných zložiek maloobchodu. Najvýznamnejší vplyv mal pokles tržieb o 3 % v hyper- a supermarketoch. Ich tržby tvoria viac ako dve pätiny všetkých maloobchodných tržieb," priblížili štatistici.



Druhý najvýraznejší vplyv malo v auguste zníženie tržieb o 5 % v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom, napríklad s obuvou, textilom či drogériou. Tiež pokles o 9,1 % v predajniach s ostatným tovarom pre domácnosť, kam patria hobymarkety, predajne nábytku či spotrebnej elektroniky.



Medziročne nižšie tržby vykázali aj špecializované predajne s potravinami, nápojmi a tabakom, ako aj predaj v stánkoch a na trhoch. Po ôsmich mesiacoch výrazného rastu tržieb skončili podľa ŠÚ v dvojcifernom mínuse predajne s PC a výpočtovou technikou.



Záporný výsledok maloobchodných tržieb v auguste naopak zmierňoval rast tržieb predajní pohonných látok. "Ich tržby boli medziročne vyššie až o štvrtinu, ale tento výsledok bol významne ovplyvnený rozšírením počtu spravodajských jednotiek od začiatku roka 2023 po preklasifikovaní ich hlavnej činnosti do maloobchodu," konštatovali štatistici. Po šiestich mesiacoch poklesu sa do rastu o 2,8 % dostali tiež tržby v predaji mimo predajní, kam patrí aj zásielkový predaj.



Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa medziročne zvýšili o 17,4 %. Úroveň vlaňajšieho augusta prekonali tiež tržby reštaurácií a pohostinstiev o 9,8 % aj tržby v ubytovaní, a to o 9,9 %. Veľkoobchod mal tržby medziročne nižšie už šiesty mesiac po sebe, v auguste to bolo o 4,7 %.



Tržby za august v porovnaní s júlom rástli podľa štatistikov takmer vo všetkých súčastiach vnútorného obchodu. Najvýraznejšie sa zvýšili v ubytovaní o 17,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,3 %, v maloobchode o 1,7 % a vo veľkoobchode o 1,5 %. Naopak, medzimesačne poklesli v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,2 %.



"V súhrne za osem mesiacov 2023 tržby rástli v predaji a oprave motorových vozidiel o 17,6 %, v ubytovaní sa zvýšili o 23,1 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 12,2 %. Medziročne nižšie tržby zaevidoval maloobchod o 5,2 % a veľkoobchod o 3,2 %," dodal ŠÚ SR.