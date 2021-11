Štatistika: Medziročne rástli tržby v ubytovaní aj v reštauráciách

Bratislava 5. novembra (TASR) - Tržby v maloobchode v septembri boli skoro o 12 % vyššie ako pred pandémiou nového koronavírusu. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR v rámci predbežných výsledkov tržieb za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode za mesiac september.



Maloobchodné tržby boli vyššie i medziročne, avšak vlaňajší vývoj bol špecifický, preto štatistici porovnávajú súčasný rok aj s rokom 2019.



"Podielovo najvýznamnejší predaj v nešpecializovaných predajniach (hyper- a supermarkety) dosiahol vyššie tržby ako pred pandémiou až o desať percent, pričom medziročne boli tržby na približne rovnakej úrovni," skonštatovali štatistici. V porovnaní so septembrom 2019 najvýznamnejší rast zaznamenal predaj mimo predajní, stánkov a trhov (ktorý zahŕňa aj zásielkový a internetový predaj), a to o viac ako tretinu. Medziročne tržby tejto zložky maloobchodu boli vyššie o 13,2 %.



"Z jednotlivých činností maloobchodu sa pod úrovňou tržieb pred pandémiou nachádzali len dve podielovo menej významné zložky – predaj v špecializovaných predajniach s potravinami, nápojmi a tabakom a predaj v stánkoch a na trhoch," dodali štatistici.



Najvyšší rast tržieb oproti vlaňajšiemu septembru zaznamenal veľkoobchod, ktorý rastom prekonal aj obdobie pred pandémiou o viac ako tretinu. "Tržby v maloobchode sa v septembri 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili o 5,3 %," vyčíslil úrad.



Jedinou činnosťou v rámci maloobchodu s medziročným poklesom tržieb bol špecializovaný obchod so zariadeniami pre informačno-komunikačné technológie (-15 %), táto zložka obchodu však podľa štatistikov minulý rok dosiahla výrazné zvýšenie tržieb, a aj aktuálna hodnota tržieb bola približne na úrovni pred pandémiou.



Čo sa týka ostatných zložiek obchodu, tržby medziročne rástli pri predaji a oprave motorových vozidiel (o 6,1 %), zatiaľ však nedosiahli predpandemickú úroveň. Vo veľkoobchode tržby v septembri medziročne vzrástli o 29,1 % a v porovnaní s obdobím pred pandémiou vzrástli viac než o tretinu.



Medziročne rástli tržby aj v ubytovaní (o 23,2 %), za rokom 2019 však zaostávajú o 13 %. V reštauráciách a pohostinstvách sa tržby medziročne zvýšili o 3,3 %, oproti roku 2019 sa zvýšili tiež, a to o sedem percent.



V porovnaní s augustom sa tržby v septembri zvýšili v maloobchode (o 3,7 %), vo veľkoobchode (o 2,5 %) a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (o 0,4 %). V ubytovaní sa tržby za vlastné výkony a tovar nezmenili. Na druhej strane, v predaji a oprave motorových vozidiel klesli (o 1,4 %).



Za deväť mesiacov boli tržby medziročne vyššie vo veľkoobchode o 18,4 %, v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 14,6 %, a v maloobchode o jedno percento. V ubytovaní sa za deväť mesiacov oproti rovnakému obdobiu minulého roka tržby znížili takmer o 27 %. Pri reštauráciách a pohostinstvách medziročný pokles dosiahol 15,2 %.