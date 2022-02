ŠÚSR: Maloobchodníci si v roku 2021 medziročne polepšili o 1,4 %

Bratislava 4. februára (TASR) – Maloobchodníci si v roku 2021 medziročne polepšili o 1,4 %, v porovnaní s rokom 2019 však tržby vzrástli len o 0,3 %. Obchod v plusových číslach vlani podržalo to, že obyvatelia nakupovali najmä online, míňali viac v hobby marketoch a vplyvom rastúcich cien zvyšovali tržby čerpacích staníc. Z deviatich zložiek maloobchodu až šesť zaostávalo za úrovňou tržieb pred pandémiou. Najsilnejšia zložka, hypermarkety a supermarkety, síce dosiahli tržby vyššie ako v roku 2019, medziročne si však pohoršili. Vyplýva to z aktuálnych údajov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



Najlepšie sa podľa ŠÚ SR v porovnaní s rokom 2020 darilo predajcom mimo predajní, stánkov a trhov, čo zahŕňa aj zásielkový a internetový predaj, ich rast dosiahol 9,6 %. Rast do 5 % zaznamenali aj predajcovia pohonných látok alebo predajne s tovarom pre domácnosť zahŕňajúce napríklad hobby markety. Pre najdôležitejšiu zložku maloobchodu, univerzálne hypermarkety a supermarkety, bol rok 2021 horší ako ten predošlý, tržby im poklesli o 2,2 %. Pokles tržieb na celoročnej úrovni sa prejavil aj v špecializovaných predajniach, ako sú predaj textilu, drogérie či lekárne, alebo v predajniach potravín a tabaku.



"V súhrne za rok 2021 boli tržby medziročne vyššie aj vo veľkoobchode o 20,2 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 12,4 %. Druhá a tretia vlna pandémie v roku 2021 zásadne medziročne zredukovali tržby v ubytovaní o 17 % a v reštauráciách a pohostinstvách o 14,3 %," priblížila hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová.



V porovnaní s tržbami spred dvoch rokov celý maloobchod dosiahol približne rovnaké tržby ako v roku 2019. Fakt, že maloobchod sa udržal v pluse, je podľa úradu dôsledkom rastu tržieb objemovo najsilnejšej zložky, hypermarketov a supermarketov, ktoré mali aktuálne v roku 2021 tržby v stálych cenách vyššie o 2,8 % oproti roku 2019. Druhý najvýraznejší vplyv mal rast tržieb zložky, do ktorej patria aj e-shopy, kde medzidvojročný rast dosiahol hodnotu 12,2 %. Prekročiť hodnoty tržieb spred dvoch rokov sa podarilo aj hobby marketom, o 4,3 %.



Veľmi vysoké zaostávanie za rokom 2019 sa prejavilo u špecializovaných predajcov potravín a tabaku, o 13,3 %, alebo u predajcov v špecializovaných obchodoch, ako sú textil, drogéria, lekárne, o 6,3 %. Najvýraznejšie zaostávanie, takmer o tretinu, sa prejavilo v stánkovom a trhovom predaji, ide však o podielovo najmenšiu zložku slovenského maloobchodu.



ŠÚ SR poukázal aj na to, že pandémia výrazne poznačila tržby služieb. Ubytovatelia vlani utŕžili o polovicu a majitelia reštaurácií a pohostinstiev o štvrtinu menej ako v roku 2019. Dosahy pandémie sa nepodarilo prekonať ani predajcom automobilov, v roku 2021 ich tržby klesli o 11 %. Naopak, podniky prevádzkujúce opravy a údržbu motorových vozidiel zvýšili tržby o 12,1 %.



Tržby v stálych cenách v maloobchode v decembri 2021 medziročne vzrástli o 1,1 % a v porovnaní s decembrom pred pandémiou boli o 0,5 % vyššie. Medziročné tempo rastu bolo najpomalšie za posledných deväť mesiacov. Celkovo z deviatich zložiek maloobchodu päť dosiahlo vyššie tržby ako pred rokom. Vo veľkoobchode medziročne rástli tržby o 23,8 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 16,8 % a v ubytovaní o 15,7 %. Tržby v reštauráciách a pohostinstvách však klesli o 20,3 %.



Tržby za vlastné výkony a tovar v decembri 2021 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom rástli iba v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,1 %. Medzimesačne podľa ŠÚ SR klesli v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 22,7 %, v ubytovaní o 20 %, v maloobchode o 3 % a vo veľkoobchode o 0,6 %.