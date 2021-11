Medziročný rast cien v októbri dosiahol rekordnú hodnotu od 2008

Bratislava 12. novembra (TASR) - Medziročný rast cien v októbri 2021 dosiahol najvyššiu hodnotu od októbra 2008. Ceny v októbri dynamicky rástli, inflácia dosiahla 5,1 %, čo je najvyššia hodnota za posledných 13 rokov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Medzimesačne vývoj ovplyvnil znovu najmä rast cien stavebných materiálov v položkách bývania, pretrvávajúci rast cien pohonných látok aj zvýšenie cien vybraných druhov potravín. Hodnotu inflácie medziročne najvýraznejšie podporil rast cien potravín o 4,3 %, čo je rovnaká hodnota ako v septembri a zároveň najvyššia hodnota od mája minulého roka. Vplyv zaznamenali váhovo najdôležitejšie potravinové skupiny, a to chlieb a obilniny, mlieko a syry. Medziročne mali vyššie ceny aj mäso, zelenina a ovocie, tie však v porovnaní so septembrom zlacňovali.



Bývanie a energie zvýšili rast cien zo septembrových 2,6 % na októbrových 3,5 %. Táto hodnota rástla šiesty mesiac po sebe vplyvom imputovaného nájomného, do ktorého sa premieta vplyv drahších stavebných materiálov. Tento trend už úplne zlikvidoval efekt zlacnenia energií zo začiatku roka, ktorý pozitívne utlmuje infláciu najmä v odbore bývania celý tento rok. Na medziročný rast už niekoľko mesiacov výraznejšie vplývajú aj viac ako 25 % rast cien palív.



Medzimesačne ceny vzrástli o 0,6 %, tempo rastu sa oproti septembru zmiernilo. Ide o druhú najvyššiu hodnotu tento rok. Medzimesačný rast cien ťahali hore vyššie ceny v doprave, čo naďalej ovplyvňovali najmä medzimesačne dynamicky rastúce ceny pohonných látok o 4,6 %, ako aj zvýšenie cien náhradných dielov pre automobily o 1,2 %. Výraznejšie sa zvýšili ceny v odevoch, o 1,1 %, a v obuvi o 1,2 %. Po augustovom poklese potraviny a nealkoholické nápoje zostali v októbri v miernom raste, čo spôsobil najmä rast cien potravín o 0,2 %. Nealkoholické nápoje po septembrovom raste klesli s cenami o 1,8 %. Rast cien potravín podporili vyššie ceny chleba a obilnín, mlieka, syrov a vajec. Spomedzi potravín najviac vzrástli ceny olejov a tukov o 4,6 %. Zlacnelo ovocie o 5,7 %, mäso o 0,3 % a zelenina o 0,1 %.



Zvýšenie zaznamenali rekreácia a kultúra. Predovšetkým vplyvom vyšších cien za noviny, knihy a kancelárske potreby o 1,3 %. Ďalej rástli ceny za tovary a služby na osobnú starostlivosť, najmä kadernícke služby. Index spotrebiteľských cien sa v októbri oproti septembru zvýšil v domácnostiach zamestnancov, dôchodcov v nízkopríjmových domácnostiach o 0,6 %.



Medziročne sa zvýšili najviac sledované ceny potravín o 4,3 %. Medziročne boli drahšie potraviny ako zelenina, mlieko a syry, ovocie, mäso, chlieb a obilniny, ako aj oleje a tuky. Druhý najvýznamnejší vplyv na rast cien mala doprava, ceny palív v októbri dosiahli nový tohtoročný rekord v dynamike medziročného rastu na úrovni 28,4 %. Rast cien bývania a energií dosiahol 3,5 %, čo je najvyššia hodnota tento rok. Vývoj bol podporený pretrvávajúcim rastom cien stavebných materiálov v imputovanom nájomnom, kde bol medziročný nárast o 11,3 %. V rámci tohto odboru sa tak už úplne vytratil tlmiaci efekt zníženia cien energií zo začiatku roka.



Pod medziročný rast inflácie sa druhý mesiac po sebe podpísali aj vyššie ceny v reštauráciách a hoteloch. Infláciu v medziročnom porovnaní takisto už ôsmy mesiac po sebe zvyšoval rast cien tabakových výrobkov a vyššie ceny alkoholických nápojov. Index spotrebiteľských cien sa v októbri tohto roka medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 5,2 %, za domácnosti dôchodcov a za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 4,9 %.