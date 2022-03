ŠÚSR: Miera nezamestnanosti za celý rok 2021 dosiahla 6,8 %

Bratislava 8. marca (TASR) - Miera nezamestnanosti podľa výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) dosiahla za celý rok 2021 úroveň 6,8 %. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Za posledný kvartál vlaňajška bola táto hodnota nižšia - 6,6 %, čo značí pokles počtu ľudí bez práce. Štatistici však upozornili, že naďalej rástol počet dlhodobo nezamestnaných.



V poslednom kvartáli vlaňajška sa počet ľudí bez práce znížil už druhý štvrťrok za sebou. Medziročne ich bolo menej o 3,5 % a bez práce bolo celkovo zhruba 183.400 ľudí. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa po sezónnom očistení tento počet zvýšil o 0,6 % na 184.600 osôb. Miera nezamestnanosti sa v závere roka medziročne znížila o 0,3 percentuálneho bodu (p. b.) na úroveň 6,6 %.



"Pretrvávajúca pandémia ovplyvňuje najmä dlhodobú nezamestnanosť," upozorňujú štatistici s tým, že v závere vlaňajška tvorili dlhodobo nezamestnaní vyše 68 % všetkých, čo je zhruba 125.000 osôb. Podiel dlhodobo nezamestnaných sa zvyšoval od začiatku roka 2021, ešte v 1. štvrťroku 2021 tvorili ľudia bez práce dlhšie ako 12 mesiacov len 45 % spomedzi nezamestnaných.



Nezamestnaní medziročne pribudli len vo vekových skupinách nad 49 rokov, najvýraznejšie v skupine od 50 do 54 rokov o 58,7 %. Ostatné vekové skupiny zaznamenali zníženie počtu nezamestnaných, najviac medzi mladými do 25 rokov, o 15,7 %. Najviac nezamestnaných naposledy pracovalo v priemysle, v obchode a v stavebníctve. Ubudol aj počet nezamestnaných bez pracovnej skúsenosti, medziročne o 1,8 %. Doposiaľ nikdy nepracovalo 49.400 osôb, čo predstavovalo viac než štvrtinu spomedzi nezamestnaných.



V 4. kvartáli klesol počet nezamestnaných medziročne v piatich krajoch, v ostatných narástol. Relatívne najviac nezamestnaných pribudlo v Košickom a Banskobystrickom kraji, a to približne o 20 %. Nezamestnaní pribudli aj v Trnavskom kraji. Najvýraznejší relatívny pokles zaznamenal Bratislavský kraj (o 41,1 %) a Trenčiansky kraj (o 30,8 %). Najvyššia miera nezamestnanosti bola v Banskobystrickom kraji (11 %), Košickom kraji (10,8 %) a Prešovskom kraji (10,4 %).



Nezamestnanosť za celý rok 2021 medziročne vzrástla o 4,7 %. Počet nezamestnaných dosiahol 187.600 osôb. Miera nezamestnanosti v roku 2021 stúpla o 0,3 p. b. a dosiahla na celoročnej úrovni 6,8 %. Najviac nezamestnaných pribudli zo sféry obchodu a stavebníctva. Výrazne sa znížil počet nezamestnaných, ktorí naposledy pracovali v oblasti priemyslu, ich počet minulý rok medziročne klesol o 14,8 %.



Z regionálneho hľadiska na celoročnej báze bol najvyšší úbytok počtu ľudí bez práce nastal v Bratislavskom kraji (o 15,9 %) a v Nitrianskom kraji (o 12,2 %), nižšie úbytky nastali aj v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Naopak, najdynamickejší nárast počtu ľudí bez práce nastal v Trnavskom kraji o 36,2 %, ide však o región s nižším počtom nezamestnaných.



ŠÚ SR: Zamestnanosť vo 4. štvrťroku 2021 medziročne vzrástla

Zamestnanosť na Slovensku sa podľa výberového zisťovania pracovných síl vo 4. štvrťroku 2021 medziročne zvýšila už druhý štvrťrok za sebou. Rast dosiahol 0,7 % a počet pracujúcich sa zvýšil na 2,614 milióna ľudí. Celková zamestnanosť po sezónnom očistení sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku zvýšila o 0,7 % a dosiahla 2,598 milióna osôb. Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa medziročne zvýšila o 1,1 percentuálneho bodu (p. b.) na 76,1 %, informoval v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Za celý rok 2021 však zamestnanosť klesla. V dvoch podielovo najvýznamnejších odvetviach, v priemysle a v obchode, bol úbytok pracujúcich do 3 %, ale v pandémiou skúšaných ubytovacích a stravovacích službách, ako aj v umení a zábave ubudlo viac ako 10 % pracovníkov," priblížil ŠÚ. Porovnať aktuálne dáta v dlhšom časovom rade, teda napríklad s rovnakým obdobím roka 2019 nie je podľa štatistikov možné, pretože od roka 2021 došlo v dôsledku novej legislatívy EÚ k významným metodickým zmenám a údaje nie sú kompatibilné s údajmi za predchádzajúce obdobia.



Z celkovo 18 sledovaných odvetvových činností ekonomiky sa vo 4. štvrťroku 2021 počet pracujúcich medziročne zvýšil v desiatich. Rast zamestnanosti zaznamenali najmä výrobné odvetvia, odvetvia služieb naopak strácali pracovníkov. V podielovo najvýznamnejšej zložke slovenského trhu práce, v priemysle, počet pracujúcich medziročne stúpol o 1,1 % na 721.000 pracujúcich. Bol to prvý kladný príspevok zaznamenaný v odvetví počas roka 2021. Pracujúci pribudli aj v stavebníctve, počet vzrástol o 2,7 % na 237.000 osôb.



V odvetviach služieb, ktoré najviac ovplyvnila pandémia, pracovalo na sklonku roka o 0,2 % ľudí medziročne menej (spolu 1,588 milióna osôb). Celkovo v nich pracovalo viac ako 60 % pracujúcich a napriek medziročnému úbytku sa situácia v porovnaní s predošlými štvrťrokmi zlepšila, absolútny počet pracujúcich v službách bol vyšší ako v lete či na jar roka 2021.



Vo veľkoobchode a maloobchode, ktoré sú najvýznamnejšou zložkou služieb a súčasne druhou podielovo najvýznamnejšou zložkou v rámci celej zamestnanosti v SR (315.000 pracujúcich), bol v poslednom štvrťroku zaznamenaný najvýraznejší medziročný úbytok približne 18.000 pracujúcich, čo je 5,4 %. Pracujúcich strácali aj ďalšie odvetvia služieb ako administratívne služby (o 15,9 %), doprava a skladovanie (o 3,1 %), zdravotníctvo a sociálna pomoc (o 2,5 %) či finančné a poisťovacie činnosti (o 7,3 %).



Z podielovo významnejších odvetví služieb, ktoré mali pozitívny vplyv na medziročný vývoj zamestnanosti, zaznamenali najvyšší rast vzdelávanie (o 8,5 %) a informácie a komunikácia (o 8 %). Zlepšenie zamestnanosti sa prejavilo aj v odvetviach najviac postihnutých pandémiou. V odvetví umenie, zábava a rekreácia zamestnanosť dosiahla rast o 4,7 %, ubytovacie a stravovacie služby sa síce do rastu nedostali, ale medziročný pokles bol veľmi mierny (o 1,8 %).