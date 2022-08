ŠÚSR: Mzdy v júni reálne rástli len v ubytovaní a stavebníctve

Bratislava 11. augusta (TASR) - Nominálne mesačné mzdy v júni tohto roka medziročne rástli vo všetkých 10 sledovaných odvetviach. V dôsledku inflácie však reálne príjem stúpol iba zamestnancom v ubytovaní a stavebníctve, informoval vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Dvojciferne rástli nominálne priemerné mzdy v ubytovaní o 14,2 % na 941 eur, v stavebníctve o 13,3 % na 926 eur a v maloobchode o 11,4 % na 971 eur. Najpomalšie naopak rástli platy zamestnancov pracujúcich v reštauráciách a pohostinstvách o 1,6 % na 624 eur. V priemysle mzdy vzrástli o 9,6 % na 1376 eur.



"Pri zohľadnení pretrvávajúceho vysokého rastu spotrebiteľských cien sa reálne mzdy mierne zvýšili len v dvoch z 10 sledovaných odvetví, a to v ubytovaní o 0,9 % a stavebníctve o 0,1 %," priblížili štatistici.



Najvýraznejší pokles reálnej mzdy o viac ako 10 % bol v júni zaznamenaný v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Reálna mzda sa znížila o viac ako 7 % vo vybraných trhových službách a v predaji a oprave motorových vozidiel, o viac ako 5 % v informáciách a komunikácii, doprave a skladovaní a vo veľkoobchode. V priemysle klesla o 3,2 %.



V priemere za 1. polrok sa podľa ŠÚ SR nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila najvýraznejšie v ubytovaní o 24,7 % na 889 eur. Dvojciferne rástli nominálne mzdy aj vo všetkých zložkách vnútorného obchodu a stavebníctve. Najnižší rast nominálnej mzdy zaznamenali vybrané trhové služby, a to o 4,8 % na 1218 eur.



V dôsledku vysokej inflácie v prvej polovici roka reálna mzda vzrástla výraznejšie v ubytovaní, a to o 12,4 %. "V tomto odvetví však boli dlhodobo nízke mzdy a sektor po útlmoch počas pandémie aktuálne rieši nedostatok pracovnej sily," vysvetlil ŠÚ SR.



Reálny rast miezd do 1,3 % zaznamenal v prvej polovici roka aj maloobchod a predaj a oprava motorových vozidiel. Ostatných sedem sledovaných odvetví zaznamenalo pokles reálnej mzdy. Najvýraznejšie podľa štatistikov informácie a komunikácia o 4,8 % a vybrané trhové služby o 5,5 %.