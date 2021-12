ŠÚSR: Nezamestnanosť v 3. kvartáli výrazne klesla na 6,8 %

Bratislava 3. decembra (TASR) - Nezamestnanosť v predposlednom kvartáli tohto roka výrazne klesla, počet osôb bez práce sa medziročne znížil o 2,9 %. V 3. kvartáli dosiahla miera nezamestnanosti podľa výberového zisťovania pracovných síl hodnotu 6,8 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Pokles oproti 2. štvrťroku však bol minimálny, vtedy bola miera nezamestnanosti 6,9 %. Naopak, rástol počet dlhodobo nezamestnaných.



Počet nezamestnaných v predposlednom kvartáli tohto roka dosiahol v absolútnom vyjadrení zhruba 187.800 osôb. Je to o 2,9 % menej ako vlani, pričom samotná miera nezamestnanosti sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka znížila o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.) na úroveň 6,8 %.



"Počet nezamestnaných v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa po sezónnom očistení znížil o 3,8 % na 182.600 osôb," spresnili štatistici.



Upozornili však na to, že pretrvávajúca pandémia ovplyvňuje najmä dlhodobú zamestnanosť. Kým v 1. štvrťroku bola ešte v medziročnom poklese, v posledných dvoch štvrťrokoch počet osôb bez práce v trvaní jedného roka a dlhšie medziročne rástol. "V aktuálnom štvrťroku bola dlhodobá nezamestnanosť vyššia o 40,5 %," vyčíslili štatistici s tým, že dlhodobo nezamestnaných osôb je na Slovensku zhruba 112.000.



Rástla aj nezamestnanosť v trvaní od šiestich do 11 mesiacov, jej medziročný nárast bol však miernejší ako v minulom štvrťroku a dosiahol 9,2 %.



"Nezamestnaní medziročne pribudli len vo vekových skupinách od 50 do 60 rokov, najvýraznejšie v skupine od 55 do 59 rokov, a to o 45,4 %. Ostatné vekové skupiny zaznamenali zníženie počtu nezamestnaných, najviac medzi mladými do 25 rokov, o 11,2 %," poznamenal úrad.



Najviac nezamestnaných pracovalo naposledy v priemysle, obchode a stavebníctve. "Zvýšil sa podiel nezamestnaných bez pracovnej skúsenosti, pri medziročnom raste o 1,6 p. b. doposiaľ nikdy nepracovalo 26,7 % nezamestnaných," poukázali štatistici.



Počet nezamestnaných klesol v piatich krajoch, vo zvyšných troch sa zvýšil. Relatívne najviac vzrástol v Košickom kraji (o 29,1 %). Okrem toho pribudli nezamestnaní aj v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. "Najvýraznejší relatívny pokles zaznamenal Nitriansky (o 28,8 %) a Trenčiansky kraj (o 26,5 %)," podotkli štatistici.



Najväčšia nezamestnanosť bola aj naďalej v krajoch východného Slovenska, podiel Prešovského kraja tvoril na celkovej nezamestnanosti 22,6 % a podiel Košického kraja bol 20,7 %. Obidva kraje mali aj najvyššiu mieru nezamestnanosti, dvojcifernú hodnotu dosiahla v Prešovskom (10,6 %), Košickom (10,2 %) a v Banskobystrickom kraji (10,2 %). V Košickom kraji zároveň medziročne najviac vzrástla (o 2,2 p. b.).



Od začiatku roka vzrástla nezamestnanosť v porovnaní s vlaňajškom o 9,9 %, tempo sa však zmiernilo. Zvýšili sa počty takých nezamestnaných, ktorí naposledy pracovali v zdravotníctve a sociálnej pomoci, informáciách a komunikácii a v umení, zábave a rekreácii.