Objednávky v slovenskom priemysle klesli v júni tretí mesiac v rade
Medziročný pokles sa v šiestom mesiaci tohto roka prejavil v šiestich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Hodnota nových objednávok v slovenskom priemysle v júni tohto roka medziročne klesla o 0,9 % a dosiahla objem 5,54 miliardy eur. Pokles zaznamenali tretí mesiac za sebou, jeho tempo sa však z májových 4,3 % výrazne zmiernilo. Oproti máju sa po zohľadnení sezónnych vplyvov objednávky znížili o 0,6 %. Informoval o tom v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Medziročný pokles sa v šiestom mesiaci tohto roka prejavil v šiestich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. „Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov o 2,7 %, ktorý zabezpečuje viac ako polovicu hodnoty objednávok v priemysle,“ priblížili štatistici.
Podstatný vplyv však mal aj pokles vo výrobe elektrických zariadení o 15 % a vo výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 1,8 %. „Objednávky medziročne vzrástli najmä vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 14,8 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 13,4 % a vo výrobe ostatných dopravných prostriedkov o 25,2 %,“ doplnil ŠÚ SR.
