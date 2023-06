ŠÚ SR: Objem investícií vzrástol medziročne o viac ako pätinu

Bratislava 6. júna (TASR) - Objem investícií počas prvých troch mesiacov roka 2023 vzrástol medziročne v bežných cenách o viac ako pätinu, naďalej sa najviac investovalo v oblasti nehnuteľností a v podnikoch so zameraním na priemyselnú výrobu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Objem investícií, ktoré sa premietajú do tvorby hrubého fixného kapitálu, dosiahol 5,2 miliardy eur, čo v bežných cenách predstavovalo medziročný rast o 21,7 % (v stálych cenách o 5,7 %), pričom rast investícii sa držal aj celý minulý rok.



Celková tvorba hrubého kapitálu dosiahla objem 4,5 miliardy eur a zmena stavu zásob sa dostala do mínusu o takmer 700 miliónov eur. Z celkového počtu sledovaných 19 odvetví medziročný rast investícií v bežných cenách zaznamenalo 17 z nich, nižšie investovanie zotrvalo len v dvoch (odvetvie verejnej správy a obrany, povinné sociálne zabezpečenie a odvetvie vzdelávania).



Tretina peňažných prostriedkov sa investovala v činnostiach v oblasti nehnuteľností, investovanie sa zvýšilo o 35,5 %. Druhý najvyšší objem investícií smeroval do priemyselnej výroby (19,2 %), v ktorej boli investície medziročne vyššie o 14,5 %. Investície medziročne vzrástli v 9 spomedzi 13 odvetví priemyselnej výroby.



Najvýraznejšie zvýšenie zaznamenalo odvetvie výroba chemikálií a chemických produktov, takmer 3,5-násobne, ako aj odvetvie výroba dopravných prostriedkov o 22,5 %, ktoré predstavuje z hľadiska investícií podielovo najvýznamnejšie odvetvie priemyselnej výroby. Významne prispeli k celkovému výsledku aj prostriedky preinvestované vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 26,8 %.



Tretí najvyšší objem investícií smeroval do odvetvia dopravy a skladovania, ich rast sa zvýšil medziročne o 25,6 %. Nasledovali o 42,3 % vyššie investície do dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu s podielom 7,6 %.