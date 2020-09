V júli sa zvýšili tržby v maloobchodoch, tvrdí Štatistický úrad SR

Bratislava 3. septembra (TASR) - Tržby maloobchodu v júli 2020 po štyroch mesiacoch poklesov boli medziročne vyššie o 1,5 %. Obchodníkom vo všetkých zložkách vnútorného obchodu sa opäť darí, postupne sa vracajú do normálu. Hodnoty tržieb na úrovni pred pandémiou nového koronavírusu sa nepodarilo dosiahnuť len poskytovateľom ubytovacích služieb a predajcom áut. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Slovenskí obchodníci opäť rátajú s rastom. Po štyroch mesiacoch poklesu sa v júli zvýšili medziročne tržby v maloobchode o 1,5 %. Z jednotlivých kľúčových činností maloobchodu vzrástli najmä tržby v nešpecializovaných predajniach (hypermarkety a supermarkety) o 4,6 % a v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach (hobby markety, predajne nábytku, textilu a spotrebnej elektroniky) o 12,6 %. Medziročne významne vyššie tržby o viac ako 15 % mali aj podielovo menšie zložky maloobchodu – predajne s informačno-komunikačnými technológiami a predaj tovaru pre kultúru a rekreáciu.



Pod úrovňou tržieb z júla 2019 boli v štruktúre maloobchodu už len štyri z deviatich činností, pričom relatívne najväčší pokles bol v stánkovom predaji a na trhoch (o 40,3 %). Tieto činnosti však netvoria významný podiel na celkových tržbách. Najvýznamnejšie klesli tržby v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 7,1 % a v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 5,1 %, ktorý je však ovplyvnený medziročne nižšími jednotkovými cenami pohonných látok.



V ostatných zložkách vnútorného obchodu sa situácia naďalej komplikovala hotelierom a predajcom áut. Výrazný medziročný pokles tržieb naďalej pretrvával v ubytovaní, v júli o 29 % (predchádzajúci mesiac to bolo 61,2 %). Tržby dosiahnuté v predaji a oprave motorových vozidiel boli síce ešte nižšie ako pred rokom o 2,7 %, tempo poklesu však bolo najpomalšie od začiatku roka a ich objem už dosiahol úroveň pred prepuknutím pandémie.



Priaznivo sa vyvíjali druhý mesiac po sebe tržby vo veľkoobchode, medziročne boli vyššie o 8 %. Rast po štyroch mesiacoch poklesu zaznamenali aj činnosti reštaurácií a pohostinstiev, a to o 4,8 %.



V súhrne spolu za prvých sedem mesiacov tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesli tržby v maloobchode o 3,6 % a v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 20,5 %. Vo veľkoobchode však boli súhrnné polročné tržby mierne vyššie o 0,2 %. Tržby v ubytovaní od začiatku roka klesli medziročne o 43,4 % a tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,4 %.



Ubytovanie zahŕňa hotelové a podobné ubytovanie, turistické a iné krátkodobé ubytovanie, autokempingy, táboriská a miesta pre karavany a ostatné ubytovanie. Činnosti reštaurácií a pohostinstiev zahrňujú reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál, dodávka jedál a iné služby a služby pohostinstiev.