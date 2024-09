Počet ľudí bez práce i nezamestnanosť prekonali historické minimá

Bratislava 3. septembra (TASR) - Počet ľudí bez práce aj miera nezamestnanosti v druhom štvrťroku 2024 prekonali historické minimá. Miera nezamestnanosti sa dostala na hodnotu 5,2 %, medziročne sa znížila o 0,5 percentuálneho bodu (p.b.). Klesol aj počet a podiel dlhodobo nezamestnaných, po troch rokoch je ich počet pod hranicou 100.000. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ktoré zverejnil v utorok.



Počet ľudí bez práce na Slovensku počas druhého štvrťroka 2024 dosiahol 142.700 osôb, v medziročnom porovnaní ide o pokles o 9,6 %. Počet nezamestnaných po sezónnom očistení sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížil o 4,5 % na 146.300 osôb.



Miera nezamestnanosti, ktorá sa uvádza ako podiel nezamestnaných z ekonomicky aktívnych osôb, sa dostala na hodnotu 5,2 %. Podľa ŠÚ SR ide o rekordne nízku hodnotu. Oba rozhodujúce ukazovatele, teda počet ľudí bez práce a miera nezamestnanosti, prekonali historické minimá.



Väčšinu nezamestnaných, vyše 64 %, predstavovali dlhodobo nezamestnaní. Ich počet medziročne klesol o 12,4 % a prvýkrát za tri roky sa dostal pod hranicu 100.000 osôb (92.200). Krátkodobá nezamestnanosť sa znížila o 3,8 % na 50.500 osôb. Počet nezamestnaných klesol vo všetkých vekových kategóriách s výnimkou ľudí do 24 rokov.



Z hľadiska odvetvia posledného zamestnávateľa nastal medziročný pokles počtu ľudí bez práce celkovo v deviatich zo 16 odvetví. Vyše tretinu nezamestnaných (viac ako 51.000 osôb) tvorili ľudia, ktorí doposiaľ nikdy nepracovali (do skupiny patrili aj absolventi škôl). Ich počet medziročne vzrástol o 6 %.



Počet nezamestnaných klesol v piatich z ôsmich krajov. Najvyšší medziročný relatívny úbytok (o 20 %) dosiahol Žilinský kraj a najvyšší absolútny pokles Košický kraj. Trnavský, Bratislavský a Trenčiansky kraj mali najnižší počet ľudí bez práce, každý pod hranicou 10.000 osôb. Najvyšší počet nezamestnaných bol v Prešovskom kraji.



Pokles miery nezamestnanosti v medziročnom porovnaní zaznamenalo päť krajov na Slovensku. Pokles o 1,5 p.b. nastal v Banskobystrickom kraji (na 6,8 %) a v Košickom kraji (8,7 %). V Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji klesla miera nezamestnanosti k hranici 3 %. Miera nezamestnanosti sa mierne zvýšila v Trenčianskom a Prešovskom kraji.



Za prvý polrok 2024 počet ľudí bez práce medziročne klesol o 9,2 % a počet nezamestnaných dosiahol 148.700 osôb. Miera nezamestnanosti za prvý polrok tohto roka sa znížila o 0,5 p.b. na 5,4 %.