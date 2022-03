ŠÚSR: Priemyselná produkcia v januári 2022 medziročne stúpla o 3,1 %

Bratislava 10. marca (TASR) - Slovenský priemysel pokračoval v oživení z konca roka, v januári 2022 sa medziročne zvýšil o 3,1 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v januári 2022 oproti decembru 2021 znížila o 1,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Vyššiemu medziročnému rastu zabránil pokles dvoch jeho najvplyvnejších odvetví – dodávky elektriny, plynu a výroby dopravných prostriedkov. V porovnaní s prvým mesiacom minulého roka bolo "v pluse" 12 z 15 odvetví priemyslu.



Priemyselná produkcia vykazuje medziročný rast tretí mesiac v rade, v januári 2022 však spomalila tempo na 3,1 %. Minulý rok za rovnaké obdobie to bol pokles o 3,8 %.



Najviac na celkovom zvýšení produkcie sa v januári 2022 podieľala výrazne vyššia výroba počítačových výrobkov o 43 %. Medziročný rast bol najvyšší od mája 2021. Pozitívny vplyv na celkovú produkciu mala aj vyššia výroba výrobkov z gumy a plastu o 13,3 % či výroba elektrických zariadení o 11,5 %.



Tlmiaci účinok na rast slovenského priemyslu v januári 2022 mal pokles v dodávke elektriny a plynu o 4,7 %. Zníženie dodávok nastalo prvýkrát po 19 mesiacoch výrazných medziročných rastov, ktoré sa pohybovali od 7,3 % až do 35,5 %. Výsledok významne ovplyvnil aj pokles najsilnejšej zložky priemyslu – výroby dopravných prostriedkov, ktorá bola medziročne nižšia o 2,2 %. Po decembrovom zlepšení tak opäť zaznamenala výroba automobilov mierny pokles. V januári minulého roka pritom medziročne prepadla až o 15 %.



Produkcia klesla už deviaty mesiac po sebe aj v menej podstatnej ťažbe a dobývaní, a to o 12,9 %. Ostatných 12 odvetví priemyslu vykázalo medziročný rast.