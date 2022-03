ŠÚSR: Saldo zahraničného obchodu za celý minulý rok bolo aktívne

Bratislava 11. marca (TASR) - Saldo zahraničného obchodu za celý minulý rok bolo aktívne, a to v objeme asi 1,8 miliardy eur. Bolo to o 1,5 miliardy eur menej než za rok 2020. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR v rámci podrobných údajov zahraničného obchodu Slovenska za december 2021 a za celý vlaňajšok.



V decembri sa medziročne zvýšil celkový vývoz tovaru o 17,3 % na zhruba 7,5 miliardy eur a celkový dovoz sa zvýšil o 22,6 % na približne 7,7 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu za december bolo pasívne v objeme 204,6 milióna eur.



Celoročné saldo však už bolo aktívne, a to v objeme 1,8 miliardy eur.



Najvyššie aktívne saldo mala SR s Nemeckom (3,1 miliardy eur), Maďarskom (takmer tri miliardy eur), Francúzskom (2,8 miliardy eur), Rakúskom (2,6 miliardy eur), Poľskom (2,57 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (2,4 miliardy eur), Českom (dve miliardy eur), Spojenými štátmi americkými (1,9 miliardy eur), Talianskom (1,2 miliardy eur) a Rumunskom (812,6 milióna eur).



Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (4,3 miliardy eur), Ruskou federáciou (4,2 miliardy eur), Vietnamom (3,9 miliardy eur) a Čínou (3,89 miliardy eur).



Vývoz zo SR predstavoval tovar v hodnote 88,24 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2020 sa zvýšil celkový vývoz o 16,2 %.



Najviac vzrástol vývoz osobných automobilov zhruba o 1,4 miliardy eur, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele o 884,5 milióna eur, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 607,1 milióna eur, častí a príslušenstva motorových vozidiel o 397,9 milióna eur, plochých valcovaných výrobkov z ostatnej legovanej ocele o 395,6 milióna eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov iných ako surových o 363,3 milióna eur a drôtov a káblov o 307,1 milióna eur.



Štatistici naopak evidovali najväčší pokles pri vývoze telefónnych súprav o 82,7 milióna eur, nákladných vagónov na železničnú alebo električkovú dopravu bez vlastného pohonu o 67,4 milióna eur, sójového oleja a jeho frakcií o 52,2 milióna eur, vznetových piestových spaľovacích motorov o 44,2 milióna eur a liekov v odmeraných dávkach alebo baleniach na predaj v malom o 34,8 milióna eur.



Za vlaňajšok sa doviezol tovar v hodnote 86,43 miliardy eur, čo je medziročne viac o 19,1 %.



Vzrástol dovoz ropných plynov a ostatných plynných uhľovodíkov o 1,25 miliardy eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 606,9 milióna eur, častí a súčastí vysielacích prístrojov na rozhlasové alebo televízne vysielanie, rádiolokačných a rádiosondážnych prístrojov, rozhlasových prijímačov, monitorov a projektorov o 550 miliónov eur, železných rúd a koncentrátov, vrátane pražených pyritov o 496,2 milióna eur, elektrických akumulátorov o 357,4 milióna eur, strojov na automatické spracovanie údajov a ich jednotiek o 324,4 milióna eur, drôtov a káblov o 322,7 milióna eur a ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 314,7 milióna eur.



Pokles evidovali štatistici pri dovoze telefónnych súprav o 196 milióna eur, liekov v odmeraných dávkach alebo baleniach na predaj v malom o 91,2 milióna eur, strojov a zariadení na výrobu vlákniny alebo na výrobu alebo konečnú úpravu papiera či lepenky o 71,6 milióna eur a vratných alebo rotačných zážihových piestových spaľovacích motorov o 67,7 milióna eur.