ŠÚSR: Slovenský dovoz aj vývoz sa v januári výrazne zvýšili

Bratislava 11. marca (TASR) - Slovenský dovoz i vývoz sa v januári 2022 výrazne zvýšili. Tempo medziročného rastu importu tovarov bolo rýchlejšie ako nárast exportu už deviaty mesiac za sebou. Najvýraznejšie, a to o takmer 42 %, vzrástol v januári dovoz z krajín mimo Európskej únie (EÚ). Obchodná bilancia Slovenska tak bola záporná, deficit zahraničného obchodu dosiahol 400,5 milióna eur. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Zo Slovenska sa v januári podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 7,6 miliardy eur pri medziročnom raste o 17 %. Dovoz tovaru sa zvýšil o 29,4 % na osem miliárd eur. Tempo rastu dovozu bolo najvyššie od júna 2021. "Výšku salda ovplyvnili najmä vysoké hodnoty dovozu energetických komodít. Nárast súvisí aj s rekordnými cenami týchto komodít na svetových trhoch. Vzhľadom k tomu, že ide o predbežné výsledky, saldo môže byť v nasledujúcich mesiacoch revidované," upozornili štatistici.



Čo sa týka exportu, ten v medziročnom meradle rástol už tretí mesiac. Najviac k tomu prispel vyšší vývoz trhových výrobkov, kam patria produkty odvetví ako spracovanie kovov, hutníctvo, gumárenstvo a podobne. Vyviezlo sa o 47,7 % viac než v januári 2021.



Najobchodovanejšia trieda stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov, vykázala napriek problémom s dodávkami materiálov tiež medziročný rast, i keď len na úrovni 5,3 %. Vývoz automobilov bol však vyšší aj v porovnaní s januárom 2020.



Na margo importu štatistici uviedli, že vyšší dovoz ovplyvnila najmä trieda minerálne palivá, kam patrí napríklad dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie. "Výrazné rasty v tejto triede pokračujú plynule už od apríla minulého roka. Dovoz minerálnych palív mal aktuálne takmer 2,5-násobne vyššiu hodnotu ako v rovnakom období pred rokom," skonštatoval úrad.



Vývoz do krajín EÚ v januári medziročne vzrástol o 20,9 % a z celkového vývozu tvoril podiel 82,8 %. Dovoz z EÚ sa na celkovom importe podieľal 60,8 % a medziročne vzrástol o 22,4 %.



Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári medziročne vzrástol o 1,3 % a z celkového vývozu tvoril podiel 17,2 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom importe podieľal 39,2 % a medziročne vzrástol o 41,9 %.



"Po sezónnom očistení údajov v januári 2022 celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 8,1 miliardy eur pri medziročnom raste o 15,6 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 27,7 % na 8,4 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 298,3 milióna eur," uzavreli štatistici.