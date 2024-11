Slovenský export klesol o 0,7 %, brzdila ho nižšia hodnota áut

Bratislava 8. novembra (TASR) - Vývoz tovaru zo Slovenska v septembri 2024 medziročne klesol o 0,7 %, naopak, dovoz vzrástol o 1,3 %. Zníženie exportu ovplyvnila najmä nižšia hodnota vyvezených automobilov, rast importu súvisel s vyššou hodnotou dovezených energetických komodít. Vyplýva to z predbežných údajov o zahraničnom obchode za september 2024, ktorý v piatok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Zo Slovenska sa v septembri podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 9 miliárd eur, čo predstavuje medziročný pokles o 0,7 %. Dovoz tovaru vzrástol o 1,3 % na 8,8 miliardy eur. V porovnaní s augustom stúpla hodnota exportu aj importu takmer o jednu miliardu eur. Zahraničný obchod skončil s prebytkom 195,7 milióna eur. V medziročnom porovnaní bol nižší takmer o 176 miliónov eur.



Hlavným obchodným partnerom Slovenska zostáva EÚ, kam smerovalo 77,3 % hodnoty septembrového vývozu. Z EÚ zároveň pochádzalo 66,1 % hodnoty dovozu. Vývoz do EÚ sa medziročne mierne znížil o 0,5 %, dovoz z EÚ vzrástol takmer o 5 %. Vývoz do nečlenských krajín EÚ klesol o 1,5 % a dovoz z týchto krajín sa znížil približne o 5 %.



S členskými štátmi EÚ mala SR prebytok obchodnej bilancie vo výške viac ako 1,1 miliardy eur. S krajinami mimo EÚ vykázalo Slovensko schodok vo výške 944,4 milióna eur.



Podľa predbežných údajov za obdobie január až september 2024 sa vývoz v medziročnom porovnaní znížil o 3,5 % na 78,6 miliardy eur. Dovoz klesol o 3,1 % na 75,3 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3,4 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka bolo vyššie o 473,6 milióna eur.



Podľa spresnených údajov za január až august 2024 sa vývoz medziročne znížil o 3,9 % na 69,6 miliardy eur. Dovoz sa znížil o 3,6 % na 66,4 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3,2 miliardy eur.