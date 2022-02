Štatistici:Stavebná produkcia v SR bola v decembri v záporných číslach

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 11. februára (TASR) - Stavebníctvo svojimi výkonmi v roku 2021 nestíhalo ani za rokom 2020 a naďalej sa vzďaľovalo aj od úrovne spred pandémie nového koronavírusu. Skonštatoval to v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Výkony upadali v rozhodujúcej zložke – v novej výstavbe. Vyššie výkony sa prejavili len v opravách a údržbe. V porovnaní s predpandemickým rokom 2019 ručnú brzdu zatiahli najmä inžinierske stavby. Prepad odvetvia do horších čísiel naďalej brzdili len výrazne väčšie zákazky v zahraničí.Stavebná produkcia v roku 2021 dosiahla objem 5,4 miliardy eur, čo predstavovalo medziročne nižšiu hodnotu o 2,1 %. Práce stavebných firiem realizované v tuzemsku, ktoré tvoria približne 90 % výkonov stavebníctva, medziročne klesli o 4,8 %.podotkli štatistici s tým, že opravy však tvorili len približne štvrtinu domácej výstavby. Z hľadiska výrobného zamerania zaznamenali útlm najmä práce na inžinierskych stavbách (kam patrí aj výstavba diaľnic) takmer o 10 %, o niečo menej klesol objem prác na budovách.poznamenal úrad.V porovnaní s predpandemickým rokom 2019 sa produkcia stavebníctva prepadla o 13,3 %. Výstavba na domácom trhu bola nižšia o 17 %, pričom rozhodujúca zložka - nová výstavba - dosiahla takmer o 20 % nižšie hodnoty ako v roku 2019. Z výrobného hľadiska sa výraznejší útlm prejavil najmä na inžinierskych stavbách, ich výkon poklesol tiež približne o pätinu.podotkli štatistici.Čo sa týka vývoja v poslednom mesiaci minulého roka, objem stavebnej produkcie v decembri medziročne poklesol o 0,9 %, stavebné podniky vyprodukovali hodnotu 589 miliónov eur.dodali štatistici.Domáca stavebná produkcia bola v decembri v záporných číslach, medziročný pokles na úrovni 1,5 % bol však najmiernejší spomedzi všetkých mesiacov roka. Aj v decembri podľa úradu pretrvával trend, že v tuzemskej produkcii klesala najmä nová výstavba medziročne o 4,3 % a, naopak, vyššie medziročné hodnoty produkovali opravy a údržba (o 5,1 %).Z hľadiska výrobného zamerania v decembri 2021 dosiahla vyšší objem výstavba budov, bol to šiesty mesiac v roku s kladnou hodnotou v medziročnom porovnaní v tomto ukazovateli. Naďalej, podobne ako vo väčšine predošlých mesiacov, pretrvávalo zníženie prác na inžinierskych stavbách, aktuálne v decembri pokles predstavoval 8,7 %. Stavebná produkcia realizovaná slovenskými firmami v zahraničí bola mierne vyššia ako v decembri 2020 a výrazne - až o tri štvrtiny - vyššia ako v decembri 2019.