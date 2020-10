Tretí odhad potvrdil vyššiu úrodu kukurice a slnečnice, menej zemiakov

Bratislava 1. októbra (TASR) - Tohtoročná úroda kukurice na zrno a siláž, slnečnice, ako aj technickej cukrovej repy by mala byť v porovnaní s rokom 2019 vyššia, pri týchto plodinách sa očakáva aj medziročne vyšší výnos z jedného hektára (ha). Nižšia úroda sa očakáva u zemiakov. Vyplýva to z tretieho odhadu úrody v roku 2020, ktorý realizoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR k 15. septembru a týka sa už len vybraných jesenných plodín.



Odhadovaná výška úrody kukurice na zrno v roku 2020 je podľa štatistikov na úrovni 1,5 milióna ton, čo je o 5,8 % viac ako v roku 2019. Vyššia úroda je spôsobená vyšším očakávaným hektárovým výnosom na úrovni 7,73 tony z hektára, čo je viac ako minulý rok i v porovnaní s päťročným priemerom. Zasiata plocha na výmere 196.600 ha je nepatrne nižšia ako minulý rok.



Vyšší celkový objem úrody sa podľa ŠÚ SR očakáva aj u kukurice a jej miešankách na zeleno a siláž a to o 3,8 % pri úrode na úrovni takmer 2,34 milióna ton. Celkový rast objemu úrody je pri vysokom raste priemerného výnosu z hektára tlmený medziročným poklesom osiatych plôch o 6,7 %. Celkovo sa tento druh kukurice v roku 2020 pestuje na niečo vyše 69.000 ha, teda pri medziročnom úbytku 5000 ha. Hektárový výnos je tento rok mimoriadne priaznivý 34,4 tony z hektára, čo je o šestinu viac ako vlani (o 4,41 t/ha) a pätinu vyššia hodnota oproti priemeru predošlých piatich rokov (o 5,55 t/ha).



Pri komodite tzv. ostatné zemiaky (bez plôch skorých zemiakov) sa očakáva úroda v celkovom objeme 156.000 ton, čo je o 3,8 % menej ako vlani. Úroda z hektára 24,55 tony je vyššia ako minulý rok až o 2,11 tony z hektára a je výraznejšie aj nad priemerom predošlých piatich rokov (21 t/ha). Odhadovaný objem úrody narástol v porovnaní s predošlým augustovým odhadom o 1,37 tony z hektára. Zemiaky však boli v roku 2020 vysadené medziročne na menšej výmere o 11,1 %, celkovo sa pestujú na ploche 6400 hektárov.



V rámci septembrového spresnenia ŠÚ SR úrodu slnečnice odhadol na úrovni 147.900 ton, čo je medziročne nárast o 15,3 % a súčasne mierny pokles v porovnaní s augustovým odhadom. Dôvodom je medziročne mierne vyšší výnos z hektára ako aj výraznejšie zvýšenie zasiatych plôch touto plodinou. Očakávaná úroda 2,74 tony na hektár je aj mierne nad hodnotou päťročného priemeru (o 0,08 tony z hektára). Zasiata výmera sa však medziročne výraznejšie zvýšila o 9,3 % na 53.900 ha.



Úroda cukrovej repy technickej by mala byť podľa štatistikov v dôsledku vyšších očakávaných výnosov z hektára oproti vlaňajšku vyššia o 5,6 % a dosiahnuť objem 1,32 milióna ton. Výnosy sa očakávajú v priemere na úrovni 62,77 tony z hektára. Takéto hodnoty sú vyššie oproti minulému roku (o 5,14 t/ha) i oproti päťročnému priemeru (o 3,08 t/ha). Očakávaný výnos z hektára sa zvýšil aj oproti augustovému odhadu o 0,8 tony. Osiata výmera 21.100 hektárov je medziročne nižšia o 2,8 %.



Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín realizuje ŠÚ SR trikrát ročne. Druhý odhad sa realizoval k 15. augustu (zverejnený 27. augusta) a prvý odhad k 20. júnu (zverejnený 2. júla). Definitívne výsledky o úrode 2020 budú publikované v marci 2021.